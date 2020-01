Fußball : Ricardo Kafka – der Neue beim Büdericher SV

Wesel Der 29-Jährige ist neuer Coach des B-Ligisten. Der Nachfolger von Stefan Tebbe tritt seine erste Trainerstelle im Senioren-Bereich an und möchte beim BSV eine Dreierkette installieren. Als Jugendlicher spielte er für den MSV Duisburg.

Auf der Homepage des BSV hatte Kafka gesehen, dass nach neuen Trainern gesucht wurde. Eigentlich habe er nur seine Tochter zum Kinderturnen anmelden wollen. Doch dann ging plötzlich alles ganz schnell. Der Kontakt war hergestellt, die ersten Gespräche verliefen gut. Und schon kurz vor Weihnachten leitete Kafka die erste Trainingseinheit. Mitte Januar geht’s dann so richtig los. Der Coach startet mit seinem Team in die Vorbereitung und hat viel vor. Zwei bis drei Mal pro Woche wird trainiert. Und auf der Liste von Kafka stehen verschiedenste Dinge.

Da wäre zunächst einmal die Kondition, die ihm ausbaufähig erscheint. „Da ist die Mannschaft nicht auf dem besten Stand. Aber Kondition ist einfach extrem wichtig“, so Kafka, der in seiner Jugend unter anderem für den MSV Duisburg gespielt hat. An Position zwei auf der Liste steht die Taktik. Der neue Trainer möchte weg von der Vierer- und hin zur Dreierkette. „Das ist in der Kreisliga einfach viel praktikabler, weil man dann auch mal mit fünf Leuten verteidigen kann“, sagt Kafka.