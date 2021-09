Neue Broschüre zeigt eine Übersicht : Die vielen guten Seiten von Wertherbruch

Andrea Nienhaus und Stephan Berning zeigen die Broschüre „Wertherbrucher ABC“. Foto: Thomas Hesse

Wertherbruch Das selbstbewusste Dorf buchstabiert das „Wertherbrucher ABC“ neu und präsentiert sich erstmals mit einer Broschüre. Die ist für Zugezogene und Interessierte gedacht. Woher die Idee kommt und was drin steht.

Von Thomas Hesse

Es geschah, was bei einem neuen Projekt oft geschieht: Aus gutem Willen wurde eine echte Aufgabe mit viel Arbeit, aber auch Spaß. Am Ende hielten Andrea Nienhaus und Stephan Berning vom Heimatverein Alte Herrlichkeit Wertherbruch eine bebilderte Broschüre in den Händen, die das Dorfleben neu buchstabiert. Sie heißt „Wertherbrucher ABC“ und war ursprünglich für Hinzugezogene als informativer Flyer mit allen wichtigen Anlaufpunkten im Dorf gedacht. Am Ende wurde daraus eine Übersicht für alle Interessenten.

„Dieses ABC entwickelte sich im Laufe der Erstellung zu einem wahren Fundus an Informationen, die wir keinem Wertherbrucher vorenthalten möchten“, heißt es im Vorwort. Deshalb wird nun alles Wissenswerte über das beschauliche Dorf, das sich auf 30 Seiten präsentiert, eine interessante Lektüre für jedermann sein. Die Wertherbrucher Vereine und Vereinigungen, 30 an der Zahl, präsentieren sich im „ABC“ in alphabetischer Reihenfolge. Damit auch der nicht so ortskundige Leser weiß, wo er sich befindet, ist eine Karte der Flächenkommune Hamminkeln eingeklinkt und darin wiederum Wertherbruch und seine wichtigen Anlaufstellen im Dorf – von Grillhütte bis Feuerwehr, von Sportplatz bis Bürgerhalle, von Kirche bis Schule. Eben alles, was dörfliche Infrastruktur darstellt.

Info 500 Broschüren in der ersten Auflage Veröffentlichung Das „Wertherbrucher ABC“ hat eine erste Auflage von 500 Stück und wird in den nächsten Tagen verteilt. Weitere Auflagen sind möglich. Orte Alle Haushalte im Dorf werden jetzt ein Exemplar bekommen. Außerdem wird die Broschüre an verschiedenen Ortschaften für Neubürger und Interessierte ausgelegt.

Die Idee dazu, das Dorf an der langgezogenen Provinzialstraße zu porträtieren, kam der Vorsitzenden der Alten Herrlichkeit bei der Abschlussveranstaltung des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ in Berlin. „Dort stellten sich andere Dörfer vor, wir haben eine dicke Broschüre mit allen Vereinen bekommen“, erzählt Andrea Nienhaus. Heinz Weyer, der Ex-Vorsitzende, fragte nach, ob dies nicht auch eine interessante Sache für Wertherbruch sei. In der Zukunftswerkstatt, die jeweils in den Ortsteilen Hamminkelns stattfanden, wurde das Thema verfolgt. Dann wurde es im Herbst 2019 bei einem Vereinstreffen vorgestellt. Mit dem Verteilen von Erfassungsbögen für die jeweiligen Vereine ging es voran. Und dann kam Corona.

Die Zwangspause wurde genutzt. Stephan Bernings Sohn Lennart half, die Informationsflut der Vereine in Form zu bringen. Vater und Sohn sorgten abschließend gemeinsam für den letzten Schliff. Entstanden ist eine Broschüre, in der sich jeder Verein und jede Vereinigung des Dorfes mit Informationen zu Standort, Mitgliederzahl, Internetauftritt und natürlich Vereinsarbeit vorstellt. Alles ist jeweils mit Bildern illustriert.