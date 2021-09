Bauarbeiten in Schermbeck : Neuer Fußweg am Mühlenteich ist fertig

Neuer Fußweg am Mühlenteich ist fertig

Bauarbeiten in Schermbeck

So sieht der neugestaltete Fußweg zwischen dem Mühlenteich und der Böschung zum Feuerwehrgerätehaus aus. Foto: Heimatverein Gahlen

Schermbeck Die Bauarbeiten im Dorfkern von Gahlen kommen gut und schneller als gedacht voran. Doch mehrere Gründe treiben den Preis für das Projekt in die Höhe. Der Heimatverein ruft daher nun zu Spenden auf.

Der Fußweg am Gahlener Mühlenteich ist wieder begehbar. Und das früher als gedacht. Beim ersten Spatenstich am 9. August 2021 ging der Gahlener Heimatverein noch davon aus, dass der Fußweg am Gahlener Mühlenteich bis Oktober gesperrt bleiben müsste, um die Neugestaltung der Mühlenteichböschung durchführen zu können.