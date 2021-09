Gremium der Gemeinde Schermbeck : Seniorenbeirat nimmt die Arbeit wieder auf

Auf diesem Foto des des neu gewählten Seniorenbeirates um den Vorsitzenden Friedhelm Stoltenberg (Mitte vorne) fehlen drei Mitglieder beziehungsweise Stellvertreter. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Bürgermeister Mike Rexforth hat alle nominierten Mitglieder ins Amt eingeführt. Das Gremium um den frisch wiedergewählten Vorsitzenden Friedhelm Stoltenberg erinnerte gleich an mehrere Anträge. Das sind die Forderungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Fast genau ein Jahr nach der Kommunalwahl traf sich am Dienstag der Seniorenbeirat der Gemeinde Schermbeck zu seiner ersten Sitzung im Begegnungszentrum. Der Gemeinderat hatte bereits am 30. Juni 2021 die Mitglieder des Seniorenbeirates sowie deren Stellvertreter benannt. Diese Mitglieder wurden am Dienstag von Bürgermeister Mike Rexforth in der vorgeschriebenen Form eingeführt und zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Durch ihr Aufstehen erklärten die Mitglieder ihr Einverständnis mit der Eidesformel: „Ich verpflichte mich, dass ich die Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde Schermbeck erfüllen werde.“

Info Diese Lokalpolitiker sind Berater ohne Stimmrecht CDU Zum beratenden Mitglied der CDU-Fraktion wurde Wilhelm Hemmert-Pottmann ernannt. Sein Stellvertreter wurde Ulrich Stiemer. SPD Die SPD-Fraktion entsendet als Mitglied Petra Felisiak und Dieter Michallek als seinen persönlichen Stellvertreter. BfB Die Bürger für Schermbeck (BfB) lässt Klaus Roth als beratendes Mitglied im Seniorenbeirat erscheinen; sein Vertreter ist Alfons Düsterhus. Grüne Dieter Gierse vertritt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen; er wird von Ulrike Trick vertreten. Weitere Für die „Fraktion für Ratsverjüngung, Arbeit, Kommunales etc.“ tritt Thomas Risthaus als beratendes Mitglied auf. Er hat anders als die anderen Mitglieder keinen Stellvertreter.

Bei der Benennung der stimmberechtigten Mitglieder wurde am 30. Juni darauf geachtet, dass nach Möglichkeit alle Ortsteile vertreten waren. Für den Ortsteil Gahlen wurde Reiner Endemann benannt, für Schermbeck Friedhelm Stoltenberg, für Altschermbeck Franz-Josef Erwig und für Damm Brigitte Scheffler. Von Seiten der katholischen Kirche wurden Manfred Knappernatus als Mitglied benannt und Annemarie Unterberg als persönliche Stellvertreterin. Als Vertreter der Evangelischen Kirche gehört Heiko Kabus dem Seniorenbeirat an. Er hat keinen persönlichen Vertreter. Die Wohlfahrtsverbände haben weder ein Mitglied noch einen persönlichen Vertreter benannt.

Aus dem Kreis dieser Personen wurde am Dienstag in geheimer Wahl einstimmig Friedhelm Stoltenberg zum Vorsitzenden gewählt. Der 82-jährige Pensionär wurde im August 2016 als Nachfolger von Wilfried von Krosigk erstmals zum Vorsitzenden gewählt. Erster stellvertretender Vorsitzender ist der 66-jährige Gahlener Pensionär Reiner Endemann. Die 73-jährige Dammer Hausfrau Brigitte Scheffler wurde zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Weitere stimmberechtigte Mitglieder sind Heinz Dustmann, Monika Selders, Heinz Tutas, Heinz-Willi Horsmann, Manfred Knappernatus und Heiko Kabus.

Beim Tagesordnungspunkt mit dem Titel „Nachgefragt“ erinnerte Brigitte Scheffler an einen drei Jahre alten Antrag des Seniorenbeirates. Es sollte überprüft werden, ob man auf Ruhebänken im Gemeindegebiet eine laufende Nummerierung und eine Notfallnummer anbringen kann, damit die Leitstelle weiß, wohin sie den Rettungswagen schicken muss. Da die Frage in der Sitzung nicht beantwortet werden konnte, versprach Bürgermeister Rexforth eine Klärung der Frage und zudem eine entsprechende Klärung im Sitzungsprotokoll.

Mitglied Knappernatus erinnerte an einen Antrag vom 14. Oktober 2019. 14 Stellen wurden genannt, an denen es sinnvoll wäre, an den Bordsteinen von Straßen Änderungen vorzunehmen, um es Rollstuhlfahrern zu ermöglichen, an dieser Stelle die Straßen zu queren. Bürgermeister Rexforth versprach eine Besichtigung der im Antrag genannten Stellen. Der Antrag passe zu einer Aktion, welche die Gemeinde derzeit selber starte. Es soll überprüft werden, an welchen Bushaltestellen etwas getan werden muss, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Friedhelm Stoltenberg erinnerte an einen Antrag aus dem Jahr 2020. Es ging um das Aufstellen von Mitfahrbänken. Zwei Bänke wurden aufgestellt, und zwar am Rathaus und an der Gahlener Kirchstraße. Der Seniorenbeirat hatte einen dritten Standort vorgeschlagen, der sich an der Freudenbergstraße zwischen Kilianer-Festplatz und dem Gebäude des Löschzuges Altschermbeck befinden sollte. Die Finanzierung sei sogar schon gesichert. „Vielleicht überdenken Sie den Standort noch einmal“, schlug der Bürgermeister am Dienstag vor. Vielleicht sei es sinnvoller, die Bank im Umfeld des geplanten Rewe-Geschäftes an der Erler Straße aufzustellen.

Der Seniorenbeirat bedauerte, dass für ein verstorbenes Mitglied des Seniorenbeirates seitens der Gemeinde kein öffentlicher Nachruf verfasst wurde. Und das obwohl sich der Verstorbene viel ehrenamtlich engagierte. Der Bürgermeister versprach, ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden zu führen, um zu zu klären, ob und wie man man die Mitglieder des Seniorenbeirates in eine postume Ehrung einbeziehen kann, wie sie für Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter längst üblich ist.