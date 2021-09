Fraktion spricht von „Vorzeigeprojekt“ : CDU Hamminkeln bezieht beim Wirtschaftswegeverband eine klare Position

Hamminkeln Die Gründung des umstrittenen Verbandes soll nach Ansicht der Christdemokraten schnell erfolgen. Dieser habe nicht nur viele Vorteile für alle Beteiligte, sondern böte der Stadt auch eine Vorreiterrolle. Doch die Sorgen der Landwirte müssten ernst genommen werden.

Die CDU-Ratsfraktion hat in ihrer jüngsten Sitzung am Montag auch über den Wirtschaftswegeverband beraten. Sie bewertete das Ergebnis als „Vorzeigeprojekt“ und als gutes Ende eines langen Weges. Fraktionsvorsitzender Johannes Bauhaus sagt: „Die bevorstehende Gründung des Wirtschaftswegeverbandes sieht die CDU Hamminkeln äußerst positiv.“

Auch der Werdegang und die konzeptionelle Begleitung wird betont positiv bewertet. „Ein großes Lob gilt es an Bürgermeister Romanski und seinen Beigeordneten Robert Graaf auszusprechen“, heißt es in einer CDU-Mitteilung. Die vielen Infoveranstaltungen in den einzelnen Ortsteilen und die vielen Gespräche, die geführt wurden, wären enorm wichtig gewesen, um Akzeptanz herbeizuführen, aber auch um ein schlüssiges Konzept auf die Beine stellen zu können. „Hier haben Verwaltung, Politik und Vertreter der Landwirtschaft Hand in Hand gearbeitet und ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, betont Bauhaus.