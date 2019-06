Entscheidung fiel Sonntagabend : Oliver Bonnes regiert Flürens Schützen

Wesel Mehrere Stunden hat es gedauert, bis am Sonntag gegen 18.50 Uhr der entscheidende Treffer fiel. Mit dem 240. Schuss holte Oliver Bonnes (46) den Vogel von der Stange. Seine Frau Doreen ist auch seine Königin.

(sz) Alle Flüche auf den Vogel halfen nicht: Er wankte, schwankte und hielt doch stand. Vier Kandidaten rangen am Sonntag in Flüren um den Königstitel. Jeder gab sein Bestes, am Ende war es wohl das Quentchen Glück, das aus einem Anwärter einen König macht: Oliver Bonnes (46) ist das mit dem 240. Schuss um exakt 18.50 Uhr gelungen.

Am Montagabend werden Majestäten und Thron ihren ersten Auftritt in der neuen Rolle haben: beim Königsball empfangen sie zahlreiche Gäste des im Jahr 1895 gegründeten Vereins. Der ist bunt durch die Generationen gemischt, wie sich am Sonntag beim Königsschießen zeigte: Die Festwiese um Zelt und Schießstand war von ganzen Familien samt Oma, Opa und Enkeln gesäumt. Trotzdem, die Bürgerschützen Flüren würden sich mehr Nachwuchs wünschen – so wie fast alle Schützenvereine in der Region.