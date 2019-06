Frühere Hotel „Op den Hövel“ umgebaut : Hotel wird in Gahlen zur Tapas-Bar

Schermbeck Mit spanischen Gerichten locken Mario Mossuto und Team ins Restaurant „El Capitan“, früher „Op den Hövel“.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatten geladene Gäste die Möglichkeit, das neugestaltete Hotel-Restaurant an der Kirchstraße 71 zu besichtigen. Vertreter aus Rat und Verwaltung gratulierten den neuen Betreibern ebenso wie Vertreter der Gahlener Vereine, die Inhaber mehrerer Schermbecker Gastronomiebetriebe und Firmen sowie Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft Schermbeck und des Gemeindemarketingvereins „Wir sind Schermbeck“.

Öffnungszeiten Das Restaurant im Gahlener „El Capitan“ ist mittwochs bis sonntags zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr geöffnet. Auch um die Mittagszeit kann man eine begrenzte Auswahl an Speisen bekommen. Die früher schon bestehende Zusammenarbeit mit dem Movie Park soll fortgesetzt werden. Die Wirtschaftsförderer der Gemeinde freuen sich über das Bettenangebot. Die Übernachtungszahlen in Schermbeck waren in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.

Eine Zeitlang sah es so aus, als sei die Nutzung als Gastronomiebetrieb nicht mehr zu erzielen. Auch die Gemeindeverwaltung bemühte sich mehrfach vergeblich, einen Gastronomen zu gewinnen. Bei der Suche half auch das Ehepaar Jörg und Elke Pachura über ihren Schermbecker Immobilienmaklerbetrieb „2 for living“. Über ihn erwarb Bauingenieur Mario Mossuto den traditionsreichen Gahlener Gastronomiebetrieb.

Mario Mossuto legt großen Wert darauf, engen Kontakt zur Gahlener Bevölkerung zu halten und sein Haus für Gruppen und Vereine aus dem Nahbereich zu öffnen. Das ist ganz im Interesse von Maren Vengels, deren Vorfahren der Familie Kühn seit mindestens 250 Jahren in Gahlen ansässig waren. Die Mitarbeiter hoffen, dass am heutigen Samstag auch viele Gahlener Bürger kommen. Küchenchef Mohamed Aghabi, der lange Jahre hindurch als Koch in Malaga gearbeitet hat, bietet den Gästen mediterrane Gerichte an. Alle Speisen und Getränke werden am Eröffnungstag mit Wertmarken beglichen. Zum Probieren wird eine große Palette an Gerichten von der Tapas-Karte für zwei bis vier Euro angeboten. Das reicht vom Serranoteller über gegrillte Auberginen und mit Frischkäse gefüllte Paprika bis zu warmen Tapas, die das breite Spektrum zwischen Datteln im Speckmantel und Calamares Romana mit Aioli umfassen. Getränke gibt es ab einem Euro. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgt das „Trio Pinao“.