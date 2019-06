Am Sonntag in Obrighoven : Konzerte in neun Obrighovener Wohnzimmern

Konzerte in neun Obrighovener Wohnzimmern

Am Sonntag in Obrighoven

Wesel Kirchengemeinde Sankt Nikolaus lädt ein: Bands und Gruppen aus Wesel und der Region präsentieren sich Sonntagnachmittag in Obrighoven.

Zu einem außergewöhnlichen Musikereignis lädt die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus für Sonntag 16. Juni, nach Obrighoven ein. In neun Wohnzimmern treten jeweils um 15, 16 und um 17 Uhr neun Sänger und Gruppen aus Wesel und Umgebung auf. Für die Künstler, die jeweils 30 Minuten lang spielen, steht in jeder guten Stube ein Sparschwein bereit. Die Idee zu „Musik bei den Nachbarn“ hatte Gabi Rademacher, die Leiterin des vor 100 Jahren gegründeten Cäcilien-Kirchenchores.

Joe Sander Der ehemalige Sänger der bekannten Weseler Johnny-Cash-Tribute-Band wird im Haus Am Alten Busch 6 an einen der größten Schlagerstars der Nachkriegszeit erinnern: Freddy Quinn. Mit „Junge, komm bald wieder“ oder „Vergangen, vergessen, vorüber“ wird Joe Sander Erinnerungen an alte Zeiten aufleben lassen. Mitsingen ist ausdrücklich gewünscht, heißt es.