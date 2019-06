Bauarbeiten an Autobahn : A3 früher als erwartet wieder geöffnet

Mit Hilfe von zwei riesigen Kränen wurden die Fertigteile auf die Widerlager der Brücke am Horster Weg aufgelegt. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Hamminkeln/Wesel Deutlich schneller als erwartet sind die Freitagabend gestarteten Bauarbeiten an der A3 beendet worden. Sonntag um Mitternacht hatte der Landesbetrieb Straßen NRW die Sperrung, die bis Montag, 5 Uhr, dauern sollte, aufgehoben.

Dass die lange angekündigten Bauarbeiten zwischen Wesel und Rees am Wochenende so schnell beendet sein würden, damit hat selbst Projektleiter Erdal Zorlu nicht gerechnet. „Die ausführende Firma hatte am Samstag noch einige Leute mehr mitgebracht. Außerdem haben die vorgefertigten Brückenteile alle gepasst, so dass wir die A 3 bereits Sonntag um Mitternacht wieder für den Verkehr freigeben konnten. Alles hat reibungslos geklappt“, erklärte der Ingenieur vom Landesbetrieb Straßen NRW Sonntagfrüh im Gespräch mit unserer Redaktion.

Fast 40 Meter langen waren die Betonteile, die mit Sattelschleppern am Samstag angeliefert wurden. (Archiv). Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Besonders Wochenendausflügler waren positiv von der frühzeitigen Aufhebung der Sperrung überrascht. Mussten sie doch damit rechnen, auch am Sonntag im Stau zu stehen. Am Samstag jedenfalls mussten sich viele Autofahrer in Geduld üben, die den Umleitungsschildern gefolgt waren. Die Polizei sprach von „erhöhtem Verkehrsaufkommen“.

Info Die zweitlängste Autobahn Deutschlands Geschichte Die Autobahn 3 führt vom Grenzübergang Elten bis zur österreichischen Grenze. Mit 769 Kilometern ist die A 3 nach der A 7 die zweitlängste Autobahn Deutschlands. Ausbau Mit dem Bau des Teilstücks von Emmerich nach Oberhausen wurde 1939 während der zeit des Nationalsozialismus begonnen.

Doch zurück zu den Bauarbeiten. Innerhalb weniger Stunden war es am Samstag den Mitarbeitern der Firma Echterhoff mit Sitz in Westkappeln bei Osnabrück gelungen, die beiden Anfang April abgerissenen Brücken auf Hamminkelner Stadtgebiet – Horster Weg und Heckenweg – zu erneuern. Kosten pro Bauwerk: 2,2 Millionen Euro, die der Bund als Eigentümer zahlt. Echterhoff hatte eine bundesweite Ausschreibung mit ihrem Angebot gewonnen.

Die Arbeiten waren nötig geworden, weil die „mindertragfähigen“ Brücken aus den 60er Jahren zukunftsfähig gemacht werden sollten. „Die bisherige Traglast lag bei etwa 16 Tonnen. Die neuen Brücken haben eine von 30 Tonnen“, weiß Zorlu. Die beiden neuen Brücken werden fast ausschließlich von Anliegern und Landwirten genutzt.

Am Samstag gegen 5 Uhr rollten die sechs Lkw mit den Brücken-Fertigbauteilen an. Jedes der sechs aus Beton und Stahl bestehenden Elemente ist gut 37 Meter lang und sechs Meter breit. Mit zwei großen Kränen wurden die Teile auf die Widerlager gesetzt. Um zu verhindern, dass die Bauarbeiter in Zeitdruck geraten, hatte man bei Straßen NRW vorsorglich davon gesprochen, dass spätestens am Montag um 5 Uhr die A 3 wieder für den Verkehr freigegeben werde. Doch weil alles problemlos verlaufen ist, wurde die Sperrung bereits 29 Stunden früher aufgehoben als geplant.

Auch wenn der Verkehr wieder fliest, heißt das nicht, dass die beiden Brücken fertig sind. „Das wird noch bis Mitte September dauern, weil noch Erd- und Abdichtungsarbeiten anstehen“, sagt Erdal Zorlu.