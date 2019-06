Ingo Wengel hat den Vogel abgeschossen : Aus der Königsschmiede von Damm

Bildtext: Am Samstagabend ließen Leutnant Silvan Terstegen (l.) und Major Tobias Jaeger (r.) den 58-jährigen Ingo Wengel als ihren neuen König in spe vor dem Festzelt hochleben. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Am Wochenende fand auf dem Küpperskamp der Majestätenwechsel statt – schon wieder Wachtenbrink.

Der Wachtenbrink entwickelt sich zur Königsschmiede des Dammer Schützenvereins. Auch der diesjährige König Ingo Wengel kommt vom Dammer Westend. Die Stimmung am Bierstand war bei den Wachtenbrinker Schützen entsprechend gut, immerhin stellen sie nun in sechs Jahren zum dritten Mal das Königspaar.

Beim Schießen auf die Königsscheibe bewies der 58-jährige Fleischer am Samstagnachmittag auf dem KK-Stand die größte Treffsicherheit. Als 72. Schütze traf er das Schwarze der Königsscheibe so genau, dass es für den Sieg reichte. Als Hauptfeldwebel Karsten Ufermann am frühen Samstagnachmittag 74 Schützen auf dem Festplatz am Küpperskamp antreten ließ, genoss König Frank Schulte noch die letzten Stunden seiner einjährigen Regentschaft. Nach der Bekanntgabe der Schießordnung durch den Spieß Karsten Ufermann eröffnete Schulte das Schießen auf die Königsscheibe, das vom Schießwart Bernhard Lichtenberg beaufsichtigt wurde.

Wochenende An allen drei Schützenfesttagen fand in Zusammenarbeit mit der Schaustellerfamilie Botschen-Weiss aus Schwalmtal eine Familienkirmes statt. Am Samstag wurden eine halbe Stunde lang Freifahrten auf dem Kinder-Karussell angeboten.

Von den mehr als 300 Dammer Schützen ließen sich 97 Schützen vom Schriftführer Richard Jöhren für das Schießen auf die Königsscheibe eintragen. Manche der 15 Schützen, die auch das schwarze Zentrum der Königsscheibe trafen, erfüllten allerdings nicht die Vorgaben der Satzung, um König werden zu können. Dammer König darf nur werden, wer mindestens 21 Jahre alt ist, dem Verein seit drei Jahren angehört und in den letzten zehn Jahren kein König in Damm war. Wir haben einen neuen König“, rief Präsident Bernd Abel um 18.50 Uhr vor dem Schützenzelt den am Bierstand wartenden Schützen zu, bevor die Schützen den König in spe Ingo Wengel hochleben ließen. Geplant war der Königsschuss nicht, aber er kam im passenden Moment, weil der König vor 40 Jahren Mitglied des Dammer Schützenvereins wurde. Seine Frau Stefanie bestieg im Jahre 2013 an der Seite des Königs Ralf Krechter den Dammer Thron.