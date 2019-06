140 Besucher im Begegnungszentrum Schermbeck : Landhelden-Premiere ist geglückt

Die Gruppe „The Rat Pack“ erinnerte am Freitag an die Showgrößen Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis jun. (v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Gruppe „The Rat Pack“ und die Sängerin Amalia Adams erhielten viel Beifall im Begegnungszentrum

Für die Zuhörer jenseits der 70 war es eine willkommene Erinnerung an ihre Jugendzeit. Denn als sie im Teenageralter für Musikstars schwärmten, waren die „Rat Packs“ in aller Munde. Hinter diesem Begriff verbergen sich Schauspieler und Entertainer, zu denen auch Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis jun. gehörten. An diese drei Showgrößen der späten 1950er- und 1960er-Jahre erinnerte die Gruppe „The Rat Pack“, bei der Nigel Casey als Dean Martin auf die Bühne trat, Henrik Wagner als Frank Sinatra und Alwin Le-Bass als Sammy Davis jun. Ob die vielen zum Teil recht zotenhaften Witze zwischen den einzelnen Songs auch bei den echten „Rat Packs“ üblich waren, blieb bis zum Ende offen.

Die meisten der 22 Songs waren so bekannt, dass im Publikum manchmal mitgesungen oder mitgeklatscht wurde. Dazu gehörten „Dean Martins“ Everybody loves somebody, „Frank Sinatras“ Strangers in the night. Und „Sammy Davis“ steuerte zum Konzert „Candy man“ bei. An Lieder von Liza Minelli und Songs aus den 1960er-Jahren erinnerte Amalia Adams, mal als Solistin, mal im Duett mit Dean oder zusammen mit dem Trio. Mit stehendem Applaus bedankten sich die Zuschauer bei den Künstlern.