St. Ludgerus Schermbeck : Erinnerungsbuch zum Abschied für Kirchenmusiker

Ursula Sprenger überreichte Heinz Breuer ein Buch mit Erinnerungen an den Chor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Für Kirchenmusiker Josef Breuer endet zum 30. Juni die hauptamtliche Tätigkeit in der Kirchengemeinde St. Ludgerus. 1985 begann er unter dem damaligen Pastor Anton Benning seinen Dienst in St. Ludgerus.

Dazu gehörte in den zurückliegenden dreieinhalb Jahrzehnten auch die Leitung des Kirchenchores Cäcilia. Anstelle einer Chorprobe versammelte sich der Chor im Pfarrheim an der Erler Straße, wo Josef Breuer seinen Ausstand gab.

In geselliger Runde wurden Erinnerungen wachgerufen an viele gemeinsame Auftritte. Dabei gab es von den Sängern viel Lob für ihren Chorleiter, der es geschafft habe, den Kirchenchor mit anspruchsvollen Aufführungen weit über Schermbeck hinaus bekannt zu machen.

Als Cäcilia-Vorsitzende der Jahre 2014 bis 2018 überreichte Ursula Sprenger dem scheidenden Chorleiter ein Buch, in dem sie im Rahmen einer großen Fleißarbeit auf 100 Seiten in Texten und 222 Bildern an Josef Breuers Wirken mit dem Kirchenchor erinnerte. Presseartikel von Orchestermessen und Oratorien hat sie ebenso zusammengestellt wie Auszüge aus Jahresberichten, Texte und Fotos von Kammerkonzerten mit ehemaligen Kommilitoninnen und von Auftritten bei Amtsantritten oder Verabschiedungen von Persönlichkeiten der Ludgerusgemeinde. Das Buch zeugt von vielen geselligen Veranstaltungen wie Cäcilienfesten und Fahrten.