Automobilzulieferer mit Werk aus in Dingden : Know-how von Borgers fährt im neuen E-Auto mit

Im e.Go Life stecken Bauteile von Borgers. Foto: e.GO Mobile AG

Hamminkeln/Bocholt Automobilzulieferer Borgers, der auch mit einem Werk in Dingden vertreten ist, liefert zahlreiche Bauteile für das neue Elektrofahrzeug aus Aachen – produziert wird am Stammsitz in Bocholt. Als Spezialist für die Fertigung akustisch wirksamer Bauteile bedient der Bocholter Automobilzulieferer Borgers den Trend zur Elektromobilität schon seit Jahren und stattet bereits eine ganze Reihe E-Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Hersteller mit seinen Produkten aus.

Jüngstes Beispiel dafür ist der e.GO Life, der von einem Elektroautohersteller aus Aachen als „Stadtauto für jedermann“ entwickelt wurde, als derzeit günstigstes Elektroauto Deutschlands gilt und öffentlich für viel Aufsehen sorgte. Die ersten Exemplare des e.GO Life, ein kompaktes viesitziges Elektroauto, wurden am 9. Mai ausgeliefert. Der Stromer mit seiner Reichweite von bis zu 150 Kilometern ist vor allem für Kurzstrecken und den urbanen Lebensraum konzipiert.