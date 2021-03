Einkaufen in Wesel : Neues Leben im Pop-up-Store am Kulturspielhaus Scala

Die Reeserin Anika Nobel hat den Pop-up-Store in Wesel gleich für acht Tage angemietet. Vor dem Einkauf muss diesmal ein Zeitfenster vereinbart werden. Foto: Jennes Heuser

Wesel Birgit Reichel und Anika Nobel sind mit ihrem Angebot im kleinen Laden, den sich Interessierte für Tage oder Wochen anmieten können. Wegen der Corona-Pandemie müssen Kunden jedoch vorab einen Termin vereinbaren. Wie das funktioniert.

Die gute Nachricht: Das Kulturspielhaus Scala in Wesel darf seinen beliebten Pop-up-Store wieder öffnen. Die weniger gute Nachricht: Die Kundschaft kann diesmal nicht spontan das kleine Ladenlokal an der Wilhelmstraße betreten, sondern muss im Vorfeld ein bestimmtes Zeitfenster vereinbaren. Die Corona-Schutzbestimmungen wollen das so.

Den Anfang macht heute Birgit Reichel. Sie bietet zwischen 10 und 18 Uhr selbstgefertigten Modeschmuck wie Wickelbänder und Ohrringe an. Anmeldungen für den Besuch im Pop-up-Store, auch für Birgit Reichels zweiten Samstagstermin am 10. April, nimmt die Künstlerin unter der Telefonnummer 0170 7713126 oder per Mail an birgit.reichel@gmail.com entgegen.

Die Reeserin Anika Nobel hat im November 2020 so gute Erfahrungen mit dem Pop-up-Store in Wesel gemacht, dass sie ihn jetzt für acht aufeinander folgende Tage angemietet hat. Von Donnerstag, 25. März, bis Donnerstag, 1. April, verkauft sie unter ihrem Label „Nobel Poppy“ Kunst und Deko aus Trockenblumen und weiteren Naturmaterialien, die nicht nur das Osterfest verschönern sollen. Annika Nobels Pop-up-Store ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kundinnen und Kunden können einen Termin unter der Telefonnummer 0152 53988831 oder per Mail an info@nobel-poppy.de vereinbaren.