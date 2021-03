Verein organisierte Lauf-Challenge : Fußballer des SV Schermbeck spenden für soziale Projekte

Schermbeck Bei der ins Leben gerufenen Aktion machten 40 Teilnehmer mit, die in vier Wochen insgesamt 3125 Kilometer zurücklegten. Mit Hilfe eines Sponsors und vielen Spenden summierte sich der erbrachte Summe auf über 1700 Euro. Wer das Geld nun bekommt.

Als großzügige Spender erwiesen sich die Fußballer der Alten Herren des SV Schermbeck. Obmann Oliver Deus überreichte in der Volksbank Schermbeck einen Scheck über 570 Euro an die online zugeschalteten befreundeten Fußballer in Hamburg-Wilhelmsburg, die in 53 Jahren bereits Spenden in Höhe von einer Million Euro für lerngeschwächte und gehandicapte Kinder sowie für behindertengerechte Einrichtungen sammelten, und an die Vorstandsmitglieder zweier Schermbecker Gruppen.