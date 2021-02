Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Per App zur Ausbildungsstelle

Per App zur Ausbildungsstelle

Im Einsatz für die Ausbildung in der Region: Angela Schoofs (Agentur für Arbeit) und IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Das Bild wurde vor dem zweiten Lockdown aufgenommen. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Rhein-Kreis Das Azubi-Speed-Dating geht neue Wege. Eine App bringt Firmen und junge Menschen zusammen. Denn Berufsorientierung ist in Corona-Zeiten gar nicht so einfach.

Das Azubi-Speed-Dating ist fester Bestandteil für Schüler und Ausbildungsbetriebe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beziehungsweise Bewerbern. Die Idee: Unternehmen und Nachwuchs passgenau zusammenzubringen. Doch das ist in Corona-Zeiten alles andere als einfach. Denn die Berufsorientierung läuft – auch wegen des Distanzunterrichts in den Schulen und der fehlenden Möglichkeit des direkten Austauschs – allenfalls auf Sparflamme. Das soll ein Ende haben, die Berufsorientierung soll zusätzlich befeuert werden.

Damit Unternehmen und potenzielle Azubis auch in Zeiten der Corona-Pandemie zueinander finden, geht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit den Arbeitsagenturen Mönchengladbach-Neuss und Krefeld-Viersen sowie den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach einen neuen Weg: digital und mit einer neuen App. „Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass eine digitale Vernetzung wichtiger denn je ist. Mit der neuen App ‚It’s your match‘ gehen wir diesen Weg mit – so können wir die Jugendlichen besser erreichen“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.