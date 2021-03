Kolumne Himmel und Erde : Missbrauch und Vertuschung im Erzbistum Köln

Stefan Sühling schreibt regelmäßig eine Kolumne für die Rheinische Post. Foto: Fritz Schubert

Wesel Für den Leitenden Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel geht das vorgestellte Gutachten der katholischen Kirche nicht weit genug. Damit werde nichts aufgeklärt, stattdessen gebe es lediglich ein paar Bauernopfer.

Nun liegt es vor, das zweite Gutachten zu Missbrauch und Vertuschung im Erzbistum Köln. Allen Vorankündigungen folgend können wir nun erwarten, dass es juristisch korrekt und unanfechtbar ausfällt – ist damit nun alles geklärt? Wohl kaum! Die öffentliche Aufmerksamkeit für das eine Gutachten macht eben auch deutlich: An ihm kristallisiert sich die Erwartung an wirkliche Bereitschaft zur Aufklärung der in den zurückliegenden Jahren geschehenen Missbrauchstaten in der katholischen Kirche und deren Ermöglichungsbedingungen genauso wie die Erwartung von echten Reformen in der Kirchen hin zu einer wirklichen Geschlechtergerechtigkeit und zeitgenössischen Haltung zu Sexualität und Lebens- und Beziehungsgestaltung.

Das kann ein einzelnes Gutachten – auch mit 900 Seiten Umfang – nicht leisten! Für mich beginnt hier das Unbehagen, weil es so einfach scheint: Eine Handvoll von „Schuldigen“ aus der Ära des Vorgängers Meissner werden benannt, ziehen mehr oder weniger schuldbewusst die Konsequenz und bieten den Rückzug von ihren Ämtern an. Damit ist jedoch nichts aufgeklärt – es gibt lediglich ein paar Bauernopfer. Denn, zwischen den Zeilen des nun veröffentlichten Gutachtens wird – wie in den Gutachten anderer Bistümer – die männerbündische „Kirchlichkeit“ genauso wie das unbedingte Ziel „die Kirche“ sich nicht in den Schmutz ziehen zu lassen, von welchen, „die die Finger nicht bei sich behalten können“, benannt.

Das ungeduldige Warten der letzten Wochen ist mit der Veröffentlichung des Kölner Gutachtens nicht beendet. Im Gegenteil. Es ist nun offenkundig, wo Aufklärung und Reform in der katholischen Kirche ansetzten und weiter gehen muss: wider das männerbündische in der Kirche echte Geschlechtergerechtigkeit auch in den Ämtern und Leitungsaufgaben; wider die verdruckste Sexualmoral mit einfachen Urteilen eine an zeitgenössischer Anthropologie orientierte Rede von und mit Menschen, die von ernstgemeinter Hochachtung geprägt ist.