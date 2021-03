Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : 180 Betriebe nehmen am Azubi-Speed-Dating teil

Rhein-Kreis Das Azubi-Speed-Dating ist fester Bestandteil für Schüler sowie Ausbildungsbetriebe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beziehungsweise dem passenden Bewerber. Wegen Corona gibt es ein digitales Angebot.

Über die App können Schüler ab sofort und bis zum 19. März Telefontermine mit den angemeldeten Ausbildungsbetrieben vereinbaren. In 15-minütigen Gesprächen können die Bewerberinnen und Bewerber die Unternehmen am Telefon von sich überzeugen. Darüber hinaus informiert die App unter anderem über Ansprechpartner, die bei der Berufsorientierung und beim Bewerbungsprozess helfen. Denn die App zeigt noch etwas, das auch in Corona-Zeiten unverändert gilt: Der Ausbildungsmarkt in der Region bietet für 2021 mehr Chancen, als manche vielleicht denken.