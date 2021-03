Angebot für Schul- und Kita-Personal : Eishalle und Spargelhof werden Impfstandort in Moers und Alpen

Foto: dpa/Sven Hoppe

Der Kreis Wesel hat weitere Standorte für die Impfung von Lehrern und Erziehern benannt. Auf der linken Rheinseite finden die Impfungen in der Enni-Eissporthalle und auf dem Spargelhof Schippers in Alpen-Veen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Moers soll neben dem geplanten Impfstandort am St.-Josef-Krankenhaus einen weiteren, zweiten Impfstandort bekommen. Wie der Kreis Wesel am Freitagmittag mitteilte, werden Impfungen von Lehrern und Erziehern ab sofort in der Eissporthalle an der Filder Straße angeboten.

Der Kreis vergibt dafür ab sofort Termine. Die Mitarbeitenden aller Grund- und Förderschulen sowie der Kindertagesstätten im Kreis Wesel erhalten die Möglichkeit, nach und nach einen Impftermin zu buchen. Dazu, heißt es, seien die Schulen und Kindertagesstätten per E-Mail kontaktiert und Zeit-Slots vergeben worden, in denen die jeweiligen Mitarbeitenden Impftermine über ein Online-Buchungssystem des Kreises Wesel vereinbaren können.

„Auch bei den Impfungen dieser Berufsgruppen fahren wir zweigleisig“, erklärt Krisenstabsleiter Lars Rentmeister. „Wir setzen sowohl unsere mobilen Einheiten als auch die Möglichkeit im Impfzentrum in Wesel ein, um schnellstmöglich flächendeckend impfen zu können.“

Auf der rechten Rheinseite werden die Impfungen im Impfzentrum in Wesel durchgeführt. Das betrifft die Kommunen Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Voerde sowie den rechts- und linksrheinischen Teil von Wesel.

Auf der linken Rheinseite finden die Impfungen an zwei Orten mithilfe zweier mobiler Impfeinheiten des DRK statt: In Alpen-Veen auf dem Spargelhof Schippers, Tackenstraße 14, und in Moers in der Enni-Eissporthalle, Filder Straße 140.

Die Beschäftigten in den Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten könnten Termine in der Impfeinheit Alpen-Veen vereinbaren, diejenigen in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort in der Impfeinheit in Moers, teilt die Verwaltung mit.

Die Impfungen für Schul- und Kitapersonal werden montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr stattfinden, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Vordrucke aller mitzubringenden Dokumente sind unter https://www.kreis-wesel.de verfügbar.

Zum Hintergrund: Seit Anfang März baut der Kreis Wesel seine Impfkapazitäten weiter aus. Hinter der Entscheidung steht ein Impf-Erlass der Landesregierung. Darin gibt das Land NRW grünes Licht für Impfstraßen an Orten außerhalb der jeweiligen Impfzentren. Basierend auf eingehender fachlicher Abwägungen fiel die Wahl für einen ersten dezentralen Standort zunächst auf das St.-Josef-Krankenhaus in Moers.

Neben der Lage in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus war für die Entscheidung laut Kreis wesentlich, dass dort ein privates, hochwertiges pharmazeutisches Labor für die erforderliche Aufbereitung des Biontech-Impfstoffes bereits vorhanden ist. Ebenso seien eine gute Infrastruktur und die Erreichbarkeit für die Bevölkerung im Südwesten des Kreises gegeben, heißt es.