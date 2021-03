Kampf gegen Corona : DRK impft Personal aus Kita und Schule auf dem Spargelhof

Alpen/Kreis Wesel Kreis Wesel startet Terminvergabe zum Impfen für Beschäftigte in Kitas und Schulen. Die Belegschaften aus Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten müssen zum Spargelhof Schippers nach Veen.

Nach dem Testlauf mit dem mobilen Impf-Team beim DRK in Alpen vor einer Woche vergibt der Kreis Wesel von sofort an reguläre Impftermine für Beschäftigte an allen Schulen und Kitas. Die Mitarbeitenden aller Grund- und Förderschulen sowie der Kindertagesstätten in den 13 kreisangehörigen Kommunen erhalten die Möglichkeit, nach und nach einen Impftermin zu buchen. Das hat der Kreis am Freitag mitgeteilt. Hierzu hat die Kreisverwaltung Schulen und Kindertagesstätten per E-Mail kontaktiert und vergibt Zeit-Slots, in denen die jeweils Beschäftigten über ein Online-Buchungssystem Impftermine vereinbaren können. Auf der rechten Rheinseite wird im Zentrum in der Niederrheinhalle in Wesel geimpft. Auf der linken Rheinseite finden die Impfungen mithilfe der mobilen Impfeinheit des DRK für Kitas und Schulen aus Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten auf dem Spargelhof Schippers in Veen statt. Die Impfungen für Schul- und Kitapersonal werden montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr angeboten sowie samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Folgende Dokumente muss der Impfling ausgefüllt mitbringen: je zwei Anamnesebögen, Einwilligungserklärungen und Aufklärungsbögen sowie eine Impfbescheinigung. Vordrucke findet man online unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/corona-impfung-personal-kita-und-schulen/. „Wir fahren zweigleisig“, so Krisenstabsleiter Lars Rentmeister. „Wir setzen unsere mobilen Einheiten als auch die Möglichkeit im Impfzentrum in Wesel ein, um schnellstmöglich flächendeckend impfen zu können.“