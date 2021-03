Ehepaar aus Schermbeck feiert Goldhochzeit : Die Flitterwochen endeten schon nach einem Tag

Elmar und Renate Hohmann sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Elmar und Renate Hohmann feiern heute ihre Goldhochzeit – wegen der Pandemie im ganz kleinen Kreis. Dass sich das Paar im Jahr 1968 zum ersten Mal traf, war reiner Zufall. Der erschwerte ihnen aber später auch die Flitterwochen.

In der Rückschau freuen sich Elmar und Renate Hohmann, dass sie ihre Silberhochzeit am 23. März 1996 nach einem Gottesdienst in der Gahlener Dorfkirche mit mehr als 100 Gästen in der Östricher Gaststätte Schult gefeiert haben. Denn die gegenwärtigen Corona-Auflagen haben dem jetzigen Goldhochzeitspaar nur die Chance gelassen, im kleinen Kreis ihr Hochzeits-Jubiläum zu feiern. Heute gratulieren die beiden Kinder Sascha und Nina im Elternhaus am Gahlener Steinbergweg ebenso zur Goldhochzeit wie die beiden Enkelkinder Felina und Mats.

Die Lebenswege der beiden Jubilare vor der Hochzeit hätten kaum unterschiedlicher sein können. Renate Grefer wohnt noch heute in jenem Gahlener Haus, in dem sie im Rahmen einer Hausgeburt im Jahr 1951 das Licht der Welt erblickte und mit ihren Eltern und den Brüdern Hans und Klaus aufwuchs. Nach der Entlassung aus der Gahlener Volksschule begann sie eine Fotografen-Lehre, entschied sich aber nach einem Jahr, Kinderpflegerin zu werden. Parallel zu ihrer Beschäftigung in einem Kirchhellener Kindergarten erwarb sie an der Dinslakener Abendschule die mittlere Reife.

Der heute 72-jährige Elmar Hohmann wurde in der Stadt Zerbst in Sachsen-Anhalt geboren. Als seine Eltern im Jahr 1950 nach Westdeutschland flohen, blieb Elmar Hohmann bei seinem Großvater in Zerbst. 1953 holte der Vater seinen Sohn in Berlin ab. Über Norddeutschland, Stuttgart, wo der Jubilar den Kindergarten und die erste Volksschulkasse besuchte, und Bad Canstatt, wo er die Volksschulzeit beendete, kam Elmar Hohmann im Jahr 1963 nach Kirchhellen, wo er am nächsten Tag konfirmiert wurde und eine Woche später in der Firma Rheinstahl eine Lehre als Werkzeugmacher begann. An der Abendschule in Gladbeck holte er die Mittlere Reife nach, bevor er im Jahre 1967 in Gelsenkirchen mit dem Ingenieur-Studium begann.

Ein Jahr später kreuzten sich die Lebenswege der beiden Jubilare. Elmar Hohmann begleitete seinen Freund vor Ostern 1968 von Kirchhellen zur Schermbecker Gaststätte Geldermann-Schmitz (heute Ramirez), wo sonntags regelmäßig eine Disco die Jugendlichen der Region anlockte. „Er war groß und hatte zudem noch braune Augen“, denkt die Jubilarin an die erste Begegnung mit ihrem späteren Mann zurück. An den in mehreren Versionen brandneu erschienenen Pop-Song „Honey, I miss you“ erinnern sich die Jubilare noch heute ganz genau. Am 14. Mai 1970 fand die Verlobung in Kirchhellen statt.

Als Elmar Hohmann Ende 1970 die Aufforderung zur Musterung erhielt, war Eile geboten. Am 19. März 1971 fand die standesamtliche Hochzeit in Gahlen statt, sodass nach dem Beginn des Wehrdienstes am 1. April 1971 das Ehepaar finanziell ein Vielfaches von dem bekam, was einem Wehrpflichtigen zustand.

Die geplante dreitägige Hochzeitsreise nach Münster haben die Jubilare noch heute in bester Erinnerung. Nach einer telefonischen Erinnerung der Firma Quelle, das bestellte Bett bis zur Rückkehr von der Hochzeitsreise zu liefern, und nach dem Kaffeetrinken im Elternhaus der Braut, fuhr das Paar nach Münster. Wegen einer Großveranstaltung waren dort allerdings die allermeisten Hotels ausgebucht. Nur im teuersten Hotel war eine Suite frei. Die war allerdings so teurer, dass das Restgeld nur noch für ein Abendessen an einer Pommesbude und für den Kinofilm „Croupier“ reichte. Ihre Hochzeitsreise mussten sie daher wohl oder übel vorzeitig abbrechen.

Das junge Paar wohnte im Elternhaus der Braut. Das blieb auch so, als Elmar Hohmann bei der Firma Rheinstahl arbeitete, die Technikerschule in Bocholt besuchte, 1977 Mitarbeiter eines Essener Bergbau-Spezialunternehmens wurde, 1990 zur Firma Deilmann-Haniel in Dortmund wechselte, wo er zuletzt als Programmierer tätig war, und 2003 vorgezogener Ruheständler wurde.