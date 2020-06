Schermbeck : Übergabe von Laptops als Spende an das Lühlerheim

Schermbeck Technische Hilfe brachten Rotarier ins Lühlerheim. Die Geräte sollen für den Kontakt nach außen und für Telemedizin genutzt werden. So kann in Corona-Zeiten räumliche und zeitliche Distanz überbrückt werden.

Der Rotary Club Wesel-Dinslaken hat sich von der Idee inspirieren lassen, in Zeiten des sozialen Abstands und der Isolation, wenigstens digitale Nähe durch Videotelefonie herstellen zu können. In vielen Senioreneinrichtungen sind gespendete Laptops und Tablets Fenster zur Außenwelt, und die einzige Möglichkeit, Familienmitglieder und Freunde sowohl sehen als auch sprechen zu können. Diesen und einen weiteren sinnvollen Einsatz dieser Geräte sieht der Rotary Club Wesel-Dinslaken für das Lühlerheim in Schermbeck. Die Laptops sollen hier sowohl für den Kontakt nach außen als auch für Telemedizin genutzt werden. So kann in Zeiten von besonderer Ansteckungsgefahr räumliche und zeitliche Distanz überbrückt werden. Ärzte, Therapeuten, Apotheker können mittels Telekommunikation Kontakt zu Patienten aufnehmen und so Diagnosen stellen und Therapien vorschlagen, wo es möglich und sinnvoll ist.