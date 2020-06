Standort Wesel bis 2024 sicher : Verbraucherzentrale gibt Rechtsberatung in 1334 Fällen

Wesel Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale an der Wilhelmstraße legt ihren Jahresbericht vor und ist wieder persönlich ansprechbar. 2019 gab es zahlreiche Anfragen zu Handy- und Internetverträgen.

Nachdem die Verbraucherberatung in Wesel wegen der Corona-Beschränkungen einige Wochen nur per Telefon oder E-Mail möglich war, freut sich das Team, nun wieder auch persönliche Beratung nach Terminvereinbarung anbieten zu können. Informationen dazu sind unter www.verbraucherzentrale.nrw/wesel sowie unter Tel. 0281 47368401 oder wesel@verbraucherzentrale.nrw zu bekommen. Leiterin Ursula Möllmann freut sich auch, dass die Stadt und der Kreis Wesel den Finanzierungsvertrag für die Beratungsstelle an der Wilhelmstraße 5-7 bis 2024 verlängert haben. Sie teilte überdies mit, dass zuletzt auch Corona-Begleiterscheinungen für Ratsuchende eine Rolle spielten. „Dabei hat sich gezeigt, dass gerade in unsicheren Zeiten der Schutz vor Übervorteilung durch unseriöse Geschäftspraktiken besonders gefragt ist“, erklärte Möllmann bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2019. Dieser ist geprägt von einigen Schwerpunkten, aber auch Besonderheiten.