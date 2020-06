Busse zu voll? : Grünen-Kritik verwundert Niag

Ausnahmsweise gleich zwei Busse sind am Donnerstagmittag vor der Lauerhaas-Gesamtschule aufgetaucht, um einige wenige Schüler der Jahrgangsstufen fünf und zehn zu transportieren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Mit seiner Kritik an proppenvollen Niag-Bussen, in denen Weseler Gesamtschüler in Zeiten von Corona den Mindestabstand nicht einhalten könnten, hat Paul-Georg Fritz (Grüne) für Unruhe gesorgt. Die Schule und das Verkehrsunternehmen verstehen die Kritik nicht.

Die Niag weist die Vorwürfe der Grünen zurück, sie würde nicht ausreichend Schulbusse in Zeiten der Corona-Pandemie einsetzen. Paul-Georg Fritz (Grüne) hatte am Mittwoch im Weseler Verkehrsausschuss gesagt, dass die Niag nur noch die Hälfte ihrer Schulbusse einsetze und der Bus, der mittags Kinder an der Gesamtschule am Lauerhaas abholt, in Zeiten der Corona-Pandemie oft viel zu voll sei. Verwundert zeigte sich am Donnerstag auch die stellvertretende Schulleiterin Tanja Menninghaus. Auf Anfrage erklärte sie, dass von Seiten der Eltern bislang keine Beschwerden vorlägen. Auch sei ihrer Kontaktperson bei der Niag nichts bekannt.

Georg Rudolf ist Dienststellenleiter der Niag in Wesel. Nachdem Tanja Menninghaus am Donnerstagvormittag mit ihm Kontakt aufgenommen und davon gesprochen hat, „dass es heute brenzlig werden könnte“, sorgte er sofort dafür, dass gleich zwei Busse gegen 12.35 Uhr die Haltestelle an der neuen Gesamtschul-Aula an der Kirchstraße angesteuert haben. Eingestiegen sind allerdings dann nicht einmal zwei Dutzend Schüler der jeweils fünfzügigen Jahrgangsstufen fünf und zehn – allesamt mit Mund- und Nasenschutzmasken ausgestattet. Denn nur die Fünft- und Zehntklässler hatten am Donnerstag Präsenzunterricht.