A 3 in Hamminkeln : Chance für Ansiedlung von Party Rent steigt

Aus Sicht der CDU erhält die wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Wesel „den so lange ersehnten Impuls“. Das betrifft auch Hamminkeln und die Ausweisung des Gewerbegebietes an der A 3. Gut zwei Wochen vor der entscheidenden Sitzung der Verbandsversammlung erfolgte jetzt im Verbandsausschuss als vorbereitendem Gremium des Regionalverbandes Ruhr (RVR) einstimmig die grundsätzliche politische Weichenstellung. Mit den Stimmen von CDU und SPD bei Enthaltung von Bündnis 90/ Die Grünen sowie Linken stimmte der Ausschuss dem Vorschlag der RVR-Verwaltung zu und empfahl dem Ruhrparlament, die Entwicklung von 24 Kooperationsstandorten im vorgesehenen Genehmigungsverfahren weiter voran zu bringen. In Hamminkeln hat die Stadt in langen Verhandlungen das bisher in Bocholt ansässigen Unternehmen PartyRent als potentiellen Ankerkäufer gewinnen können. Das war Voraussetzung für die Ausweisung des besagten Kooperationsstandortes. Man sei weiter im Gespräch und positiv gestimmt, sagte Bürgermeister Bernd Romanski. Wegen der Corona-Krise gibt es bisher keine Kaufentscheidung. Konkret geht es beim Beschluss im RVR-Verbandsausschuss um Industrie- und Gewerbebetriebe mit einer Mindestgröße von fünf Hektar Netto-Grundstücksfläche unterschiedlichster Branchen an mehreren Orten im Kreis. Der Hamminkelner Udo Bovenkerk als einer von fünf CDU-Kreistagsmitgliedern in der RVR-Verbandsversammlung, sagt: „Mit sieben von 24 Kooperationsstandorten liegt knapp ein Drittel im Kreis Wesel; mit einer Gesamtgröße von 432 Hektar ist der flächenmäßige Anteil des Kreises Wesel – über ein Drittel des gesamten Gebietes im RVR – sogar noch etwas größer. Hier hat unsere Wirtschaftsförderung erfolgreich Flagge gezeigt“.