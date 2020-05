Trotz Corona-Pandemie : Von Rastplatz bis Zitadelle: Wo Wesel derzeit baut

Brisürenkasematte. Foto: Fritz Schubert

Wesel Viele Projekte werden derzeit in Wesel realisiert – von der Brisürenkasematte bis zur neuen Kita. 6,5 Millionen Euro insgesamt werden investiert, hinzu kommen noch Investitionen an den Schulen.

(RP) Die Wetterlage der vergangenen Wochen hat es ermöglicht, dass viele Baumaßnahmen der Stadt Wesel umgesetzt werden können. In mehreren Bereichen in der Stadt wird parallel gearbeitet. Bisher hat das Corona-Virus laut Verwaltung keine negativen Auswirkungen auf die Baumaßnahmen. 6,5 Millionen Euro insgesamt werden investiert, hinzu kommen noch Investitionen an den Schulen.

Rastplatz Büderich Der Bau des Teilstücks A der Weseler Straße des Tank- und Rastplatzes in Büderich im April begonnen. Für die Weseler Straße werden derzeit weitere Maßnahmen vorbereitet. Die Anwohner werden zeitnah informiert. Der Termin ist für Anfang Mai geplant.

Zitadelle Ebenfalls wird intensiv an der Zitadelle gearbeitet. Dort wird die Brisürenkasematte saniert. Mit Fördermitteln – nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – wird für die Lüftungstechnik ein unterirdischer Technikraum gebaut. Ziel ist es, die Kasematte mit ihrem besonderen Ambiente für die Stadt Wesel wieder öffentlich zu nutzen.

Escarpemauer Darüber hinaus saniert die Stadt in unmittelbarer Nähe die Escarpemauer. Dabei handelt es sich um ein Mauerstück der Bastion Halberstadt, das die Zitadelle mit der Stadtbefestigung verband. Diesen Bereich der Festung ließ Friedrich I, König von Preußen, Anfang des 18. Jahrhunderts errichten. Der Bewuchs und die dazugehörigen Wurzelstöcke im Mauerwerk und unmittelbar davor wurden entfernt. Inzwischen ist die Mauer saniert. Loses Fugen- und Steinmaterial wurde ebenfalls entfernt und ersetzt. Einige Flächen werden noch mit Mörtel geschlossen.

Bühnenhaus Auch vor dem Städtischen Bühnenhaus wird gearbeitet: Dort ist die Sanierung der zweiten Hälfte des Parkdecks im vollen Gange und wird voraussichtlich im Herbst 2020 abgeschlossen. Der Wunsch nach einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge wurde auf dem ersten Teilstück des Parkdecks realisiert.

Neustraße Nicht weit entfernt vom Parkdeck gräbt eine Baufirma in der Neustraße, um Kanäle auszutauschen. Die Neustraße wird dabei komplett umgebaut und neugestaltet.

Kindergarten Im Hessenviertel arbeiten Firmen an dem Bau eines Kindergartens. Die neue Einrichtung soll nach dem Sommer eingeweiht und in Betrieb genommen werden – vorausgesetzt die Kindergärten können wieder im vollem Umfang öffnen. Bis zu 55 Mädchen und Jungen im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren können in der Einrichtung des SkF einen Betreuungsplatz bekommen.

Schulen Durch die vorübergehende Schließung der Schulen konnten sogar einzelne Maßnahmen früher begonnen werden, wie zum Beispiel die Installation von Interaktiven Whiteboards in der Grundschule in Bislich oder von Prallschutzwänden in den Turnhallen der Grundschule in Flüren und der Grundschule Innenstadt.

(RP)