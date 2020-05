Kostenpflichtiger Inhalt: St. Ludgerus in Schermbeck : So läuft ein Gottesdienst in Corona-Zeiten

Schermbeck St. Ludgerus Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck In der Ludgeruskirche wurde wieder ein öffentlicher Gottesdienst gefeiert – mit besonderen Regeln. Viele trugen Maske. Es kamen aber nicht so viele Besucher, wie es in der Kirche zulässig gewesen wäre.