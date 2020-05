„Vereinbarung für fairen Wahlkampf“ : Scharfe Kritik an Hovest-Katalog

Scharfe Kritik an Hovest-Katalog

Plakat der CDU; in den vergangenen Tagen hat es einen Streit um die Aktion gegeben. Foto: CDU Wesel

Wesel CDU, FDP und Linke reagieren irritiert auf die Wahlkampf-Ideen des SPD-Chefs. „Der groteske, selbstherrliche und völlig indiskutable neue Aufruf von Hovest käme einem demokratischen Lockdown gleich“, schreiben CDU und FDP. Auch Die Linke übt Kritik.

Auf breiter Front haben die Parteien am Wochenende den Vorstoß des SPD-Fraktionschefs Ludger Hovest für einen „fairen Wahlkampf“ kritisiert. Hovest hatte einen Regelkatalog für den anstehenden Wahlkampf aufgestellt und die anderen Parteiführungen aufgerufen, seine Vorschläge zu unterschreiben. Unter anderem regte Hovest an, Wahlstände nur noch im September in den Tagen direkt vor der Wahl zu veranstalten. „Vereinbarung der Parteien im Rat der Stadt Wesel“ hatte er sein Machwerk genannt.