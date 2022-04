Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 29. April 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz fällt wieder ab

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut RKI aktuell bei 1700. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Stadt meldet erneut mehr als 400 Neuinfektionen. Gleichwohl sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter ab – und liegt wieder unter 700. Die Werte im Überblick.

2829 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 29. April. Am Vortag lag der Wert noch bei 2756, am Mittwoch bei 2625 und am Dienstag bei 2464.

Und obwohl die Zahl der akut infizierten Bürger steigt und die Stadt 407 Neuinfektionen gemeldet hat (am Vortag waren es 412 neue Fälle), sinkt die vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Den Angaben nach liegt der Wert für Mönchengladbach aktuell bei 654,7. Am Vortag (Donnerstag) wurden noch 716,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert, am Mittwoch 780,2 und am Dienstag 737,1.

Der landesweite Durchschnitt liegt nach Angaben des RKI derzeit bei 695,8 (Vortag: 757,2) und der Bundesschnitt bei 758,5 (Vortag: 826,0). Die Stadt Mönchengladbach hat also eine unterdurchschnittlich hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Die höchste in NRW weist der Landkreis Borken mit 1306,5 auf – und die niedrigste die Stadt Oberhausen mit 342,1.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 29. April, 13.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei davon werden invasiv beatmet. Am Vortag lagen um die Mittagszeit noch vier Patienten (keiner invasiv beatmet) auf hiesigen Intensivstationen. Wichtig anzumerken ist dabei, dass die Lage sich schnell ändern kann, das Divi-Intensivregister die Werte jede Stunde aktualisiert und die Patienten nicht zwangsläufig auch aus Mönchengladbach stammen. Intensivstationen sind überregional aufgestellt.

Aktuell sind in Mönchengladbach noch neun der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) frei. Das entspricht elf Prozent. Landesweit sind 13,3 Prozent der Gesamtkapazität (681 von 5139 Intensivbetten) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 5,18 an. Am Vortag wurde ein Wert von 5,48 gemeldet, nachträglich aber auf 6,39 korrigiert. Bundesweit liegt die Hospitalisierungsrate bei 5,08 (Vortag: 5,31 gemeldet und auf 6,01 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 63.229 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 60.071 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 329 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

