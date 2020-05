In Hamminkeln-Marienthal : 18-Jähriger verunglückt auf Kreuzung

Der Unfallwagen des 18-Jährigen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Marienthal Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend in Hamminkeln-Marienthal ereignet. Ein 18-Jähriger fuhr auf einer Kreuzung in den Wagen eines 38-Jährigen aus Dorsten. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei gesperrt.

Zwischen den Hamminkelner Ortsteilen Marienthal und Havelich ist am Samstagabend ein 18-Jähriger bei einem Autounfall schwer verunglückt. Laut Polizeibericht fuhr er gegen 20.20 Uhr den Havelicher Weg aus Richtung Borkener Straße (L896) kommend, in Fahrtrichtung Gertendorfer Weg. Er wollte die Raesfelder Straße (B70) an der Kreuzung B70/ Havelicher Weg /Gertendorfer Weg geradeaus in Fahrtrichtung Gertendorfer Weg zu überqueren. Dabei übersah er einen 38-jährigen Mann aus Dorsten, der mit seinem Pkw die B 70 aus Richtung Raesfeld kommend in Fahrtrichtung Brünen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 18-jährige Hamminkelner wurde schwer und der 38-jährige Dorstener leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

(sep)