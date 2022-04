Keine Abholung an Schulen : Gebauer nimmt Rückgabe-Regelung von Corona-Tests zurück

Düsseldorf Die Schulen in NRW rätselten tagelang, wie es mit noch unverbrauchten Corona-Tests weitergeht – zuerst hieß es, dass diese eingesammelt werden. Daran hatte es harsche Kritik gegeben. Am Donnerstagabend ruderte das Schulministerium zurück.

Übrig gebliebene Corona-Tests an NRW-Schulen dürfen zum Beispiel vor den anstehenden Abiprüfungen auf freiwilliger Basis genutzt werden. In einer E-Mail des Schulministeriums, die am Donnerstagabend an die Schulen ging, wird das ausdrücklich erlaubt. So heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dass die Tests zum Beispiel „zur zusätzlichen Absicherung des Prüfungsgeschehens“ genutzt werden können.