50 Jahre Radio Brass in Wermelskirchen : Urkunde, Medaille und Überraschung zum Jubiläum

Wermelskirchen 50 Jahre führte er das Geschäft „Radio Brass“ erfolgreich in Wermelskirchen: Martin Lins. Langsam bereitet er sich auf den Ruhestand vor. Am Montag aber wurde gefeiert und sein Engagement gewürdigt.

Der erste Anruf kam bereits morgens um 7.30 Uhr bei Martin Lins an: Einer seiner Stammkunden von „Radio Brass“ wollte unbedingt als erstes zum 50-jährigen Bestehen gratulieren. Und aufgeregt nachhaken, warum Inhaber Martins Lins denn nun einen Nachfolger suche. „Ich bin ja nicht so schnell weg“, versicherte Martins Lins an seinem Ehrentag. „Bis Ende des Jahres bin ich auf jeden Fall im Laden und bis dahin habe ich hoffentlich einen Nachfolger gefunden, der die Geschäfte weiterführt.“ Wie berichtet will Martin Lins, der am 11. Mai seinen 65. Geburtstag feiert, zum 31. Dezember in Rente gehen, seinem Nachfolger danach aber noch zur Seite stehen. Dass junge Leute Bedenken hätten, heute den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, könne er sogar ein wenig verstehen. „Wenn man aber Ideen hat und sich immer weiterentwickelt, funktioniert das noch heute“, stellte Martins Lins klar.