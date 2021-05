Amtsgericht Wermelskirchen : Geldbuße für falsche Angaben

Wermelskirchen Ein 37-Jähriger hatte einen Tiefgaragenstellplatz bei Vermögensauskunft auf dem Dokument der Sparkasse Wuppertal zur Zwangsvollstreckung nicht angegeben. Es habe sich um ein Versehen gehandelt.

Das wollte der Staatsanwalt aber so nicht stehenlassen. „Nein, so einfach ist das nicht. Sie wissen ganz genau, dass der Tiefgaragenstellplatz als Ihr Besitz angegeben werden muss. Sie haben eine Erklärung unterschrieben, dass sie ihn aber nicht besitzen. Und das ist strafbar“, sagte er.

Als der Vater sich wiederholt einmischte, auch um mitzuteilen, dass auf den Stellplatz bereits eine Hypothek liege, so dass da ohnehin nichts mehr zu holen sei, reichte es dem Staatsanwalt. „Sie sind hier nicht der Verteidiger und sind jetzt bitte still. Wir können auch ein Ordnungsgeld gegen Sie verhängen“, machte er deutlich.

Nachdem die Richterin die Wogen ein wenig geglättet hatte, merkte sie in Form eines rechtlichen Hinweises an, dass hier durchaus von Fahrlässigkeit ausgegangen werden könnte. Darauf ließ sich auch der Staatsanwalt ein. „Außerdem ist der Angeklagte noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und, wie gerade erfahren, stand der Stellplatz für die Vollstreckung gar nicht zur Verfügung, weil er schon bepfändet ist. Ich könnte mir hier also durchaus eine Einstellung gegen eine Geldbuße vorstellen“, sagte er. Allerdings betonte er noch einmal in Richtung des Angeklagten: „Es ist aber auf jeden Fall eine falsche Handlung Ihrerseits gewesen. Wenn Sie etwas unterschreiben, müssen Sie es sich vorher auf jeden Fall durchlesen!“