Sommer-Saison im Freibad Dabringhausen : Wieder Schwimmkurse im Freibad

DABRINGHAUSEN Der Schwimmverein sucht neue Rettungsschwimmer für die kommende Saison. Das Freibad wird auch in diesem Sommer wieder öffnen. Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres gibt es auch jetzt wieder Saisonkarten.

Die Vorbereitungen im Linnefetal laufen bereits auf Hochtouren, auch wenn im Moment noch ungewiss ist, was die kommenden Monate bringen. „Wir sind optimistisch, dass wir am 2. Juli die Tore für die Schwimmer öffnen können“, sagt Dominik Roenneke, Vorsitzender des SV Freibad Dabringhausen. Damit ein Freibad-Betrieb jedoch überhaupt möglich ist, ist der Betreiberverein derzeit dringend auf der Suche nach Rettungsschwimmern, die die Fachkraft am Beckenrand unterstützen können.

„Die Rettungsschwimmer sollten älter als 16 Jahre sein und als Qualifikation den Rettungsschwimmschein in Silber besitzen“, erläutert Katja Salz-Bannier, die für die Koordination der Rettungsschwimmer zuständig ist. Das pandemiebedingte Aussetzen der DLRG-Ausbildung seit nun einem guten Jahr erschwert die Suche stark. „Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, uns in unserem Bad zu unterstützen“, werben die Freibad-Betreiber. Während der Wintermonate ist der Betreiberverein nicht untätig gewesen. Neben den ganzjährig laufenden Planungen gab es in diesem Jahr eine Änderung im Vorstand des SV Freibad Dabringhausen. Stefan Wurth, seit Gründung des Vereins Kassenwart, zwischenzeitlich auch Vorsitzender, ist auf persönlichen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Marianne Papzinska unterstützt seit Januar als Kassenwartin den ansonsten gleich gebliebenen Vorstand mit Dominik Roenneke als Vorsitzendem, Michael Unbehaun als seinem Stellvertreter und Katja Salz-Bannier als Schriftführerin. „Stefan Wurth hat uns viele Jahre hervorragend unterstützt und wird uns mit seinem Know-how und seiner Erfahrung auch weiterhin zur Seite stehen“, sagt Dominik Roenneke. Da auch die kommende Saison unter den Vorzeichen der Pandemie stehen wird, hoffen die Betreiber auf eine ähnliche Unterstützung wie im vergangenen Jahr. „Der Saisonkartenverkauf im letzten Jahr war eine wichtige finanzielle Basis für unseren Betrieb unter Pandemiebedingungen. Darauf hoffen wir in diesem Jahr natürlich wieder“, ist Dominik Roenneke optimistisch. Fest eingeplant sind in jedem Fall wieder Schwimmkurse, die durch Eva Hagenbücher und Melanie Fleck durchgeführt werden. „Die Schwimmlehrerinnen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Kinder in unserem Bad zu Schwimmern ausgebildet werden, was insbesondere nach den vielen Monaten der Schließung von Schwimmbädern wichtig ist“, betont Roenneke.