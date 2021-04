Größere Bandbreite und stabileres Netz werden versprochen : Stadt schiebt Glasfaserausbau weiter an

Wermelskirchen Absichtserklärung mit novanetz unterschrieben. Dies soll auch mit der Telekom erfolgen. im ersten Ausbaugebiet im Westen der Stadt läuft die sogenannte Vorvermarktung bereits seit Anfang März.

Die Stadtverwaltung hat mit dem Telekommunikationsunternehmen novanetz eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Glasfaserausbau in Wermelskirchen voranzubringen. Das teilt die Stadt jetzt mit. Der Netzbetreiber novanetz aus Hannover bereitet momentan den Glasfaserausbau im Westen Wermelskirchens zwischen Bechhausen und Märchenviertel vor. Dort, im ersten Ausbaugebiet, läuft die sogenannte Vorvermarktung bereits seit Anfang März „sehr erfolgreich“. Damit der Ausbau wirtschaftlich ist, benötigt Novanetz 50 Prozent der Haushalte. Wenn diese Quote erfüllt ist, wird gebaut, und jeder, der sich für einen Vorvertrag entschieden hat, bekommt eine eigene Glasfaser ohne weitere Kosten ins Haus gelegt. Geplanter Baubeginn ist im Sommer, die Fertigstellung ist für Januar 2022 geplant. Um ein Vierteljahr versetzt plant novanetz die Versorgung des zweiten Ausbaugebietes von Tente bis Braunsberg. Die übrigen Stadtteile folgen sukzessive, so die Stadt.

Bürgermeisterin Marion Lück: „Die Stadt hat novanetz bereits von Anfang an unterstützt und hat die Zusammenarbeit nun auch schriftlich fixiert.“ Wesentlicher Inhalt der Absichtserklärung sei, dass die Stadt insbesondere in der Kommunikation unterstützeund novanetz dabei hilfe, die vielen kleinen und großen Hindernisse, die sich während Planung und Bau in den Weg stellen, zu überwinden. „Ich bin glücklich, dass wir mit novanetz einen zuverlässigen Partner gefunden haben, der daran interessiert ist, die Stadt fast flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen und das schließt auch die äußeren Teile des Stadtgebietes mit ein. Die Erfahrungen in den Nachbarkommunen, wo novanetz bereits tätig ist, sind durchweg positiv. Die Bürger als Glasfaser-Neukunden freuen sich über die größere Bandbreite und das stabile Netz.“