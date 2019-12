Hoteltür stark beschädigt : Bei Einbruch in Hotel Geld und Zigaretten erbeutet

Foto: dpa/Patrick Seeger

Dhünn Brachial gingen die Einbrecher vor, die nachts auf Beutezug gingen: Die unbekannten Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstür zu einem Hotel in der Hauptstraße in Wermelskirchen-Dhünn aufgetreten und dabei stark beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Küchenbereich haben sie nach Angaben der Polizei anschließend einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und eine bisher unbekannte Menge an Zigarettenpackungen entwendet.