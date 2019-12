Solisten und Ensembles traten in Stadtkirche auf : Von dem Mut, die erste Bühne zu betreten

Wermelskirchen Musikschüler zeigten am Sonntag einen Ausschnitt ihres Könnens beim Adventskonzert.

Manchmal verschwinden die jungen Musiker beinahe hinter den großen Notenständern oder den Zuschauern ist der Blick durch eine Säule in der Evangelischen Stadtkirche verstellt. Aber die Melodie sucht sich ihren Weg – an Notenständern und Säulen vorbei, in die Ohren und zuweilen in die Herzen der Zuhörer, die am Sonntagnachmittag zum Adventskonzert der Musikschule gekommen sind. Das gilt etwa für die kleinen Melodien von Melis Halici, die sich ganz alleine mit ihrer Gitarre auf die Bühne traut, noch ein bisschen vorsichtig zu spielen beginnt und dann ohne Fehl und Tadel ihr Instrument zum Klingen bringt.