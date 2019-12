Amtsgericht Wermelskirchen : 25-Jähriger beleidigt seinen Vater – Geldstrafe

Wermelskirchen Vor dem Amtsgericht können sich manchmal ganze Familiendramen abspielen. So etwa im Fall eines 25-jährigen Mannes, der sich wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung vor dem Amtsrichter verantworten musste.

Er soll in einem Wermelskirchener Handwerksbetrieb aufgetaucht sein und einem Mann bedroht haben mit den Worten: „Ich mach dich fertig, Du Hurensohn! Ich hau dich in Stücke!“. Dem Geschädigten, der sich als der Vater des Angeklagten entpuppte, soll er versucht haben zu schlagen.

Die Situation schilderte der Geschädigte ganz ähnlich. „Es fielen Beleidigungen, die man sagt, wenn man aufgeregt ist. Aber ich habe dennoch die Polizei gerufen“, sagte der Zeuge. Es sei damit aber nicht vorbeigewesen, immer wieder habe sich der Angeklagte vor dem Betrieb herumgetrieben, mal alleine, mal mit anderen Personen. Er sei offensichtlich angetrunken gewesen, habe Zeit und Gespräche eingefordert. „Ich will mit diesem jungen Mann aber nichts zu tun haben. Er soll mich einfach nur in Ruhe lassen“, sagte der Zeuge deutlich. So, wie der Angeklagte es versucht habe, könne man einfach nicht nach über 20 Jahren, in denen man sich nicht gesehen hat, eine Beziehung aufbauen wollen.