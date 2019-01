Dabringhausen: Facelifting für Dawerkuser Marktplatz

Dabringhausen Der VVV Dabringhausen erneuert die Anlage vor der Evangelischen Kirche an der Altenberger Straße, um den Dorfmittelpunkt aufzuwerten. Das kostet rund 4500 Euro, 2000 Euro Zuschuss gibt es vom „Heimat-Scheck“.

1973 waren die öffentlichen Kassen noch nicht so klamm wie heute: Damals – noch vor der Gemeindegebietsreform – überließ der Bauausschuss der Gemeinde Dabringhausen dem Dabringhausener Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) das Marktgelände vor der Evangelischen Kirche an der Altenberger Straße zwischen Restaurant „Markt 57“ und ehemaliger Gaststätte „Zur Ecke“ zum Bau einer Brunnenanlage. Obendrein erstattete die Gemeinde dem VVV die entstehenden Kosten mit bis zu 9000 Mark. Der Originalbrief der Verwaltung, mit dem diese dem Verein ihren Beschluss mitteilte, zählt nach wie vor zu den Unterlagen des VVV-Geschäftsführers Harald Röntgen. Diesen Akten fügt der 71-Jährige nun neue Papiere hinzu: 2000 Euro Zuschuss aus dem Förderprogramm „Heimat-Scheck“ vom Land Nordrhein-Westfalen sicherte sich der VVV, um die Anlage neu zu gestalten.

Eine Einzäunung zur Sicherung der Baustelle deutet den Facelift am Dawerkuser Markt an. „Wir haben bereits das alte Pflaster aufgenommen“, sagt Röntgen im Gespräch mit unserer Zeitung. „Unser Ziel ist eine Aufwertung des Dorfmittelpunktes, der in die Jahre gekommen ist und chic sein soll. Und der VVV zeigt deutlich, was er leistet – das ist Flagge zeigen und eine Hausnummer.“ Viele treue Beitragszahler sollten sehen, wo ihr Geld landet, verweist der Geschäftsführer auf die rund 430 VVV-Mitglieder. Die Instandhaltung von Sitzbänken sei zwar arbeitsintensiv, aber nun einmal nicht so plakativ sichtbar.