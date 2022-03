Ukraine-Krieg : Wegberger brauchen Hilfsgüter für Rettungsfahrt

Organisator Stefan Beeck bei der Friedensdemo in Wegberg am vergangenen Dienstag. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Ein Trupp aus Wegberg will am Sonntag mit mehreren Lastwagen Medikamente, Essen und weitere Hilfsgüter nach Lwiw bringen. Auf dem Rückweg sollen auch Flüchtlinge mitfahren.

Auch in Wegberg wollen sich am Sonntag Menschen auf den Weg machen, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Eine Gruppe um den Gastronom Stefan Beeck will mit mindestens sechs Personen, einem Lkw und mehreren Sprintern nach Lwiw unweit der Grenze machen. „Wir haben schon zahlreiche Geldspenden gesammelt, aber es gibt trotzdem noch viel Material, das wir benötigen“, sagt Beeck. Vor allem Verbandsmaterial, Schmerzmittel und andere Medikamente, Windeln, Pflaster, Babynahrung, Tiernahrung, Konservendosen und Wasser werden benötigt. Kleidung hingegen nicht. Das Material kann noch bis Sonntagmittag, 6. März, im Wegberger Damenmodengeschäft Trends&Lifestyle auf der Burgstraße 12 abgegeben werden. „Wir bitten darum, die Waren in Kartons zu verpacken und diese zu beschriften, sonst wird der logistische Aufwand zu groß“, sagt Beeck.