Kommentar Unsere Woche : Hilfsbereitschaft braucht langen Atem

Meinung Gelderland Das Leid lässt kaum jemanden kalt. Die Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft im Gelderland für die Menschen in der Ukraine ist riesig. Aber es steht fest: Hilfe und Engagement werden noch lange gefragt sein.

Demonstrationen, Friedensgebete, Kunstaktionen und vor allem ganz viele Spendenaufrufe – der Krieg in der Ukraine prägt auch das Leben in unserer Region. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist riesig. Wer Spenden sammeln will, muss eher damit rechnen, dass er von der Menge der Hilfsgüter überrollt wird, als dass er fürchten muss, sein Lkw könnte leer bleiben. Der Niederrhein hatte schon nach der Flut an Ahr und Erft gezeigt, wie gern die Menschen im Gelderland helfen.