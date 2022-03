Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg : 800 Teilnehmer bei Friedensdemo in Wegberg

So voll wie am Dienstagabend war der Wegberger Rathausplatz schon viele Monate nicht mehr. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg So voll war der Rathausplatz bereits viele Monate nicht mehr: Viele Wegberger waren zu einer spontanen Demonstration gekommen, um Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Sie sprachen das Vaterunser, zogen gemeinsam durch die Innenstadt: Rund 800 Menschen haben nach Schätzung von Veranstalter und Ordnungsamt am Dienstagabend am Wegberger Rathausplatz an einer Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine teilgenommen.

Organisiert worden war sie spontan von Stefan Beeck. Der bekannte Gastronom, der das Restaurant Sechs Eichen in Dalheim leitet, hatte über soziale Medien kurzfristig zu der gut besuchten Kundgebung vor dem Rathaus der Mühlenstadt aufgerufen – und war selbst perplex, als er die starke Resonanz auf die kurzfristig initiierte Veranstaltung realisierte.

Aus allen Richtungen strömten die Teilnehmer auf den Rathausplatz, darunter auch Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein. Viele hatten Schilder mitgebracht, die Aufschriften wie „Putin weg“ oder „No war“ trugen. „Ich habe nicht gedacht, dass so viele kommen. Ich bin schwer beeindruckt“, sagte Beeck. Und: „Diese Krise ist kaum in Worte zu fassen. Deshalb ist es jetzt wichtig, ein Zeichen zu setzen.“

Dabei wolle man aber nicht nur an das ukrainische, sondern auch an das russische Volk denken, dem ebenfalls volle Solidarität entgegen gebracht werden müsse. Auch Vertreter der beiden großen Kirchen waren seinem Aufruf gefolgt. Christian Puschke, der neue evangelische Pfarrer in Wegberg, betete mit den zahlreichen Anwesenden. „Gott, dein Wille geschieht gerade nicht, denn Krieg ist nicht dein Wille“, sagte der protestantische Geistliche. Pfarrvikar Theo Wolber erzählte den Teilnehmern der Friedensdemonstration, dass zurzeit zwei Handwerker in seinem Haus friedlich und Hand in Hand miteinander arbeiteten – der eine Ukrainer, der andere Russe. „Was wir seit Wochen befürchtet haben, ist nun eingetreten. Es ist Krieg. Schüsse fallen, Raketen fliegen, Panzer rollen“, so Wolber.

Bürgermeister Michael Stock, der an dem Abend verhindert war, ließ sich von Georg Schmitz vertreten. Zuvor hatte der Wegberger Verwaltungschef blau-gelbe Plakate als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in die Rathaus-Fenster hängen lassen. „Wir erleben Ohnmacht“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister. Für die Stadtverwaltung sei es selbstverständlich gewesen, den Platz zur Verfügung zu stellen. „Aus unseren Herzen spricht Frieden“, sagte Schmitz. Mit Waffengewalt seinen Willen durchzusetzen, sei verabscheuungswürdig und widerwärtig. Organisator Stefan Beeck kündigte weitere Friedensdemonstrationen in Wegberg an.