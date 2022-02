Hilfswelle im Erkelenzer Land rollt an : Bürger sammeln Spenden für die Ukraine

Gut 500 Menschen hatten sich am Sonntagabend in Erkelenz vor dem Alten Rathaus zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Im Erkelenzer Land rollt jetzt eine Hilfswelle an. Foto: Marvin Wibbeke

Erkelenzer Land Beten, spenden, demonstrieren – es gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung für die Ukraine. Auch im Erkelenzer Land rollt jetzt eine Hilfswelle an. Welche Aktionen bislang bekannt sind.

Weiterhin haben viele Menschen das Bedürfnis, den Menschen in der Ukraine ihre Solidarität auszusprechen und sie zu unterstützen. Einige bieten im Erkelenzer Land via Facebook Flüchtlingen bereits konkrete Hilfe an, wollen Kinderkleidung und Spielzeug spenden oder sogar Wohnraum zur Verfügung stellen – so wie der Landarzt Wolfgang Krüll, der erneut bis zu 100 Flüchtlinge in Brüggen aufnehmen will. „Wir hatten vor ein paar Jahren in unseren Gebäuden bis zu 100 Flüchtlinge aus aller Welt für Jahre aufgenommen. Das würden wir jetzt wieder tun. Ohne wenn und aber. Sofort“, teilt er mit.

Auch der Wassenberger Michael Beckers will tatkräftig helfen. Er ist Kaufmann und handelt mit Antiquitäten. Dafür ist er schon häufiger in die Ukraine gereist. Er kennt das Land und seine Menschen. Nun ist er entsetzt, dass seine Freunde und Geschäftspartner um Leib und Leben bangen müssen: „Da sitzen Menschen aus Angst vor Luftangriffen und Bomben seit 30 Stunden lang in einem U-Bahn-Schacht. Wenn Sie da mit jemandem telefonieren und hören dabei im Hintergrund Schüsse, dann kann man nur noch heulen“, berichtet er, hörbar angespannt. Dass ein Krieg quasi vor der Haustüre Deutschlands abläuft, ist für ihn unfassbar: „Man ist ja schneller mit dem Flugzeug in der Ukraine als auf Gran Canaria.“

Daher will Michael Beckers nun konkret helfen und sammelt in Wassenberg Hilfsgüter. Unterstützung erhält er dabei von der Katholischen Gemeinde St. Martinus, die als Sammelplatz die Kirche Steinkirchen zur Verfügung stellt. Dort werden ab Mittwoch, 2. März, täglich von 10 bis 18 Uhr Sachspenden aller Art entgegen genommen. Beckers plant, die Sachspenden an den Verein „Task Force Flüchtlingshilfe“ in Gelsenkirchen weiterzuleiten, der ebenfalls für die Ukraine sammelt und über eine ausreichende Anzahl von Lkw und Fahrern verfügt, um diese vom Ruhrgebiet in die Ukraine zu transportieren. Um in Wassenberg die Hilfe zu koordinieren, braucht es noch Helfer und Transportfahrzeuge, um die Spenden nach Gelsenkirchen zu bringen.

Auch der Wegberger Gastronom Stefan Beeck gehört zu den Menschen im Erkelenzer Land, die aktiv helfen wollen. Er hat eigens eine Facebook-Gruppe unter dem Titel „Wegberg hilft der Ukraine“ gegründet, in der sich Hilfswillige austauschen können. Außerdem will er Wohnraum zur Verfügung stellen: „Wir haben ein sehr großes Haus, und eine Wohnung darin steht quasi leer“, sagt er. Und warum diese uneigennützige Hilfe? „Dass jetzt Krieg in Europa stattfindet, hat mich wahnsinnig aufgewühlt. Ich finde es entsetzlich, dass sowas in der heutigen Zeit noch passieren kann. Und wir können helfen, wir leben im Luxus.“

Und das sind die Aktionen verschiedener Gruppen, an denen sich Bürger beteiligen können:

Ab Mittwoch werden in Wassenberg täglich Sachspenden für die Ukraine beziehungsweise für ukrainische Flüchtlinge gesammelt. Gesucht werden vor allem Bettwäsche, Decken, Winterbekleidung, haltbare Lebensmittel und andere Sachspenden. Sie können täglich ab Mittwoch von 10 bis 18 Uhr in der Kirche in Wassenberg Steinkirchen, Martinusstraße 26, abgegeben werden.

Mit Unterstützung der Pfadfinder Sankt Martin Wegberg werden Hilfsgüter für die Ukraine am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. März, jeweils von 16 bis 19 Uhr am Pfadfinderheim in Wegberg in der Straße In Gerichhausen 6 gesammelt. Dort steht ein Lieferwagen zur Aufnahme der Hilfsgüter bereit. Welche Hilfsgüter genau benötigt werden (u.a. Kindernahrung), erläutert Andrea Schneider unter 0157 56131957.

In Wegberg hat sich unter Federführung von Stefan Beeck mit dem Titel „Wegberg hilft der Ukraine“ eine Facebook-Gruppe gegründet, in der Menschen ihre Hilfs- und Solidaritäts-Aktionen koordinieren und sich gegenseitig informieren wollen.

Das Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Wegberg plant für Mittwoch, 2. März, um 10.25 Uhr in der großen Hofpause eine besondere Aktion: Die gesamte Schüler- und Lehrerschaft der Schule will sich für eine Solidaritätsbekundung zu einem riesigen Peace-Zeichen auf dem Schulhof formieren. Dies ist eine schulinterne Veranstaltung.

Das Ökumenische Friedensgebet beginnt am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr in Wegberg. An diesem Abend wird ganz besonders der Menschen in der Ukraine gedacht, die Angst um ihr Leben und ihre Existenz haben. Menschen aller Konfessionen sind dazu eingeladen, an diesem Abend mit zu beten und sich mit anderen auszutauschen. Seit über 20 Jahren treffen sich Menschen zum gemeinsamen Gebet für den Frieden in der „kleinen weißen Kirche“ an der Martin-Luther-Straße in Wegberg. In diesem Jahr findet es zum 290. Mal statt. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen unter ek-wegberg.de.

In Wegberg ist für Dienstag, 1. März, zu einer Demonstration aufgerufen. Sie beginnt um 19 Uhr auf dem Rathausplatz. anschließend gehen die Teilnehmer gemeinsam durch Wegberg. Die Veranstalter, die sonst Demos gegen Querdenker, Antisemitismus und Rassismus veranstalten, bitten darum, Masken mitzubringen und zu nutzen.

„I know the plans I have for you“ – mit diesem Bibelvers laden Frauen aus England, Wales und Nordirland für Freitag, 4. März, zum Weltgebetstag ein. Der Ökumenische Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Erkelenz wird hat das Thema „Zukunftsplan Hoffnung“. Er beginnt um 16 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.

Diese Liste wird aktualisiert, sobald die RP-Redaktion von weiteren Aktionen Kenntnis erhält. Info per E-Mail an erkelenz@rheinische-post.de.

