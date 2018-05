Wegberg: Gemeindefest und Vogelschuss in Rödgen

Gemeindefest und Vogelschuss in Rödgen

Wegberg Anlass der Begegnung für alle am und im Jugendheim.

Die Gemeinde St. Rochus Dalheim-Rödgen feiert am Fronleichnamstag, Donnerstag, 31. Mai, das Kirchengemeindefest im und um das Jugendheim herum. In diesem Jahr wird mit dem Vogelschuss auch die neue Schützenkönigin oder der neue König ermittelt.

Mit der Zusammenlegung der beiden Termine soll eine größere Zahl an Menschen angesprochen werden, so dass eine breitere Resonanz erzeugt und mehr Teilnehmer erwartet werden. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließender Prozession in Arsbeck mit den Christinnen und Christen aus Arsbeck und Wildenrath. Ab 12 Uhr können sich die zurückgekehrten Teilnehmer der Prozession und alle anderen, die bis dahin den Weg nach Dalheim gefunden haben, mit Reibekuchen, deftiger Erbsensuppe und gegrillten Fleisch- und Wurstwaren stärken. Dazu gibt es gut gekühlte Getränke. Und alles zu niedrigen Preisen, damit jeder mitmachen kann.