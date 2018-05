Sinkende Schülerzahlen in Wegberg: Eltern kämpfen für den Erhalt der Dorfschule

Sinkende Schülerzahlen in Wegberg

Wegberg Weil die Schülerzahl im Schuljahr 2019/20 unter 46 Kinder sinken könnte, droht dem Schulstandort Merbeck das Aus. Eltern wollen das unter allen Umständen verhindern. Sie erhalten viel Unterstützung.

Ralf Mohren redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir haben es selbst in der Hand", sagt der engagierte Vater, "wenn wir den Schulstandort Merbeck und das Prinzip ,Kurze Beine, kurze Wege' retten wollen, dann müssen Eltern, deren Nachwuchs aus Merbeck und den angrenzenden Orten demnächst schulpflichtig wird, ihre Kinder auch in Merbeck anmelden." Gemeinsam mit Stefan Wanninger, Nina Geyer-Riesebeck und Stefanie Botz sowie den übrigen Freunden und Aktiven von Förderverein und Klassenpflegschaft hat sich Ralf Mohren die Rettung des Schulstandortes Merbeck zum Ziel gesetzt.

Was geschieht, wenn sich nach den Sommerferien zu wenige Schüler für den Jahrgang 2019/2020 anmelden und die Schülerzahl dann unter die Mindestgrenze von 46 Kindern fallen sollte, hat Bürgermeister Michael Stock kürzlich aufgezeigt. Er trug eine gemeinsame Erklärung der Ratsfraktionen vor, wonach die Bezirksregierung Köln faktisch die Auflösung der Merbecker Schule, die seit dem 1. August 2013 ein Teilstandort der Erich Kästner Grundschule Wegberg ist, verfügen wird. Derzeit besuchen 49 Kinder den Schulstandort Merbeck. Mit den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 verlassen vergleichsweise starke Jahrgänge die Schule. Darum könnte die Gesamtschülerzahl für den Fortbestand des Teilstandortes Merbeck in den kommenden Jahren in einen kritischen Bereich geraten.