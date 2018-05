Wegberg: Die Marienoktav als ein besonderer Impuls

Wegberg Die Wallfahrten zur Schwarzen Madonna in Holtum sind Gelegenheiten zur Begegnung.

Bei Sesshaftigkeit die eigene Haltung zu überdenken sei dabei ebenso möglich, wie Wallfahrten oder Pilgerreisen zu unternehmen. Selbst ist er im Jahr 2003 mit Begleiter zu Fuß den langen Jakobsweg von Aachen-Würselen nach Santiago de Compostela in Spanien gegangen: Knapp 2300 Kilometer schafften sie in 76 Tagen, wobei sie bewusst die Orte bevorzugten, die ihnen gefielen. Das Tempo war zweitrangig. Als Kaplan habe er die Gelegenheit zu einer Auszeit bekommen, um sich angesichts der anstehenden Vergrößerung der Gemeinde seines eigenen Standpunktes bewusst zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er drei Jahre seiner mindestens vier Jahre währenden Kaplantätigkeit hinter sich gebracht - letztendlich blieb er in Würselen für zehn Jahre in dieser Funktion.

Auf eine lang gewachsene Beziehung zur Holtumer Oktav blickt Hedwig Klein zurück. Ihre Mutter kam nach Kriegsende mit ihr schwanger schon nach Holtum, um sich wie verabredet mit weiteren Frauen zu treffen. "In unserer Familie hat der Pilgerort immer eine Rolle gespielt", blickt die Kipshovenerin zurück, "und die Karmeliter-Pater haben die Oktav immer mitbegleitet." Als Pater Franz todkrank war, ist Pfarrer Tran am Abschlusstag der Oktav 2010 in die GdG als Pfarrer für damals acht Pfarreien gekommen. Erstmals möchte der begleitende auswärtige Priester - es ist in diesem Jahr Timotheus Eller - eine starke Begegnungssituation mit den Gläubigen herstellen, erklären beide. Inspiriert vom bistümlichen Gesprächs- und Veränderungsprozess unter dem Titel "Heute bei dir" hat er an mehreren Orten in Wegberg Gespräche geplant.