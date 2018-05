Wegberg: Vortrag: wie barrierefreies Wohnen im Alter gelingt

Wegberg Wie man sich trotz einer körperlichen Behinderung ohne fremde Hilfe und ohne Einschränkung in seiner eigenen Wohnung oder seinem Haus bewegen kann, ist der Inhalt eines Vortrags. Die Caritas Wegberg und St. Josef organisieren für Dienstag, 29. Mai, eine Veranstaltung, in der Oliver Gaßner, Sachverständiger für Immobilienbewertungen, über das Thema "Barrierefreies Wohnen im Alter" referiert.

Eine barrierefreie Wohnung ist für behinderte Menschen eine grundsätzliche Voraussetzung, um selbstständig zu leben und mobil zu sein. "Auch in unserer Region gibt es viele Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind. Obwohl die Nachfrage nach entsprechenden Wohnungen sehr groß ist, gibt es Schwierigkeiten, eine barrierefreie Wohnung zu bekommen", weiß Oliver Gaßner. Der Referent wird besonders auf zwei Möglichkeiten für betroffene Personen eingehen: Falls der Behinderte in seiner Wohnung bleiben möchte, gibt es verschiedene Formen einer Modernisierung und Beseitigung von Hindernissen. Zieht der Behinderte es vor umzuziehen, kann es Probleme geben, eine geeignete Wohnung zu finden oder er hat Schwierigkeiten, mögliche Hindernisse zu erkennen. Oliver Gaßner wird auf alle wichtigen Details und auch auf die Finanzierung eingehen. Veranstaltungsort ist die St. Josef Tagespflege in der Kreuzherrenstraße 2a in Wegberg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, und die Teilnahme ist kostenlos.