Wegberg: Einsatz für einen lebenswerten Ort

Wegberg Der Garten- und Verschönerungsverein Arsbeck hat Waltraud Ungerechts-Schmidt zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Mitglieder sind vielfältig aktiv. Im August führt eine Tour nach Maastricht. Ein Hochbeet für die Grundschule.

Das Bepflanzen der Blumenkübel rund um die Kirche St. Adelgundis und vor der Gaststätte "Haus Sell" gehört zu den Aufgaben, die Mitglieder des "Garten- und Verschönerungsvereins Arsbeck" regelmäßig übernehmen. Vor allem sind es Thei Willen und Jakob Mevissen, die blühende Beetpflanzen und Grünes in die Erde einbringen. Dabei erhalten sie immer wieder Unterstützung von weiblichen Gartenfreunden - so auch von Waltraud Ungerechts-Schmidt und José Willen an diesem Morgen.

Ein Projekt, das die Pflanzenliebhaber vor drei Jahren starteten, ist ein gestiftetes Hochbeet mit Pflanzkübeln in der örtlichen katholischen Grundschule. "Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, was welche Pflanze ist", meinte die Vorsitzende, "und sie einen Bezug dazu haben, woher Gemüse und Obst kommen, wie man es anbaut, pflegt und gießt." Der Verein gab Zubehör wie Härkchen, Schüppen oder Gießkannen sowie Torf und Erde dazu. Im Beet wachsen Salat oder Radieschen. Mit Rindenmulch konnten die Kinder einen Weg gestalten, Vlies als Schutz auflegen und in Kübeln Tomaten- und Gurkenpflanzen wachsen lassen. Eine sehr praktische Sache dabei ist, dass sie Gewürze und Gemüse in der Koch- und Back-AG verarbeiten und essen. Inzwischen stellen Schüler und Betreuer eine Wunschliste mit benötigten Dingen auf. Wichtig ist es Waltraud Ungerechts-Schmidt und ihren Mitstreitern auch, die Jahresausflüge seniorengerecht auszuwählen. So geht es am Sonntag, 12. August, mit dem Bus nach Maastricht, wo eine Stadtrundfahrt und Schiffstour geplant sind. Bei der jährlichen Ausschmückung der Kirche zum Erntedankfest bringt sich diesmal der Imkerverein Arsbeck, der 100 Jahre alt wird, mit ein: Früchte, Gemüse, Getreide, Brot und Wein werden ausgelegt und sollen im Anschluss verschenkt werden. Darüber hinaus beteiligt sich der Gartenverein an unterschiedlichen Anschaffungen und Einsätzen für das Dorf - etwa an der Restaurierung des Ehrenmals vor der Kirche. Oder er stiftete ein Begrüßungsschild im Ortszentrum sowie zwei Bänke, von denen eine nach Instandsetzung des Raky-Weihers dort aufgestellt werden soll. Besuche zu runden Geburtstagen und Goldhochzeiten von Mitgliedern gehören zudem zu den Aktionen für einen lebenswerten Ort.