Spende für Wassenberger Trauerbegleiter : Hobbykunst, die den Schatzsuchern hilft

Wassenberg Die Hetzeratherin Elsbeth Nilgen ist Hobbykünstlerin aus Leidenschaft. Damit bescherte sie den Trauerbegleitern der Schatzsucher aus Wassenberg eine Spende.

Als sie von der ehrenamtlichen Arbeit bei den Schatzsuchern erfuhr, beschloss Elsbeth Nilgen, die Trauerarbeit der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Jetzt überreichte die Hetzerather Hobbykünstlerin eine erste „Abschlagszahlung“ in Höhe von 400 Euro an die beiden Gruppenleiter Susanne Hoeren und Björn Clahsen. Und versprach, die kleinen Schatzsucher weiterhin finanziell zu unterstützen. „Auch 2021 geht der Verkauf weiter“, so Nilgen, die aus ausgepusteten Gänse- oder Straußeneiern Kunstwerke herstellt.