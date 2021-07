Besuch im Feuerwehrmuseum in Lövenich : Kinder tauchen ein in die Geschichte der Feuerwehr

Die Kinderfeuerwehr hat das Feuerwehrmuseum in Lövenich besucht. Von der Löschgruppe Birgelen waren dabei Miriam Caron-Brack (hintere Reihe, 4.v.r.) und Gregor Sanders (r.). Beste Erläuterungen kamen von Dieter Kreuzer (2.v.r.). Mit dabei war auch OGS-Koordinator Torsten Breder. Foto: Anke Backhaus

Birgelen/Lövenich Auch in Wassenberg gibt es eine Kinderfeuerwehr. Zwar ist der Nachwuchs noch im Grundschulalter, doch schon jetzt wird die Basis für die Zukunft gelegt. Wie das gelingt.

„Die mit dem Silber sind wichtig und wissen schon ganz viel.“ Beim Blick auf die Ärmel- und Dienstgradabzeichen der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen bestechen die Kleinen schon mit Fachwissen. Zwar wird es noch viele Jahre dauern, ehe auch sie mal „Silber“ tragen dürfen, aber immerhin: Die Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Katholischen Grundschule in Birgelen hat den ersten Schritt gemacht – sie sind Mitglieder der Wassenberger Kinderfeuerwehr und werden, so hoffen es die aktiven Wehrleute jedenfalls, irgendwann mal selbst die Ausbildung der Feuerwehrleute durchlaufen. Zu Gast waren sie nun in Lövenich im Rheinischen Feuerwehrmuseum.

Es ist etwa zehn Jahre her, als an der Grundschule in Birgelen die Feuerwehr-AG gegründet wurde. Weil das erfolgreich war, gründete man dann die Wassenberger Kinderfeuerwehr. Mehr noch: Man machte mit beim Projekt des NRW-Landesinnenministeriums „FeuerwEhrensache“, das initiiert wurde, um die Zukunft Freiwilliger Feuerwehren zu sichern. Das Projekt lief von 2013 bis 2017. Wie Gregor Sanders von der Löschgruppe Birgelen sagte, sei Wassenberg im Bereich Kinder und Jugend Pilotfeuerwehr gewesen. Und gerade die Zeit der Corona-Pandemie hat gerade im Ehrenamt gezeigt, welcher Kraftakt nötig ist, um die Motivation von Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Nicht umsonst hatte vor einiger Zeit noch Markus Schlösser, stellvertretender Löschgruppenführer in Birgelen, gesagt: „Wir müssen alles dafür tun, um den Nachwuchs zu halten. Was Corona in diesem Zusammenhang verursacht haben könnte, können wir jetzt noch nicht sehen.“

Zurück zu den Kindern: Dieter Kreuzer, der Präsident des Feuerwehrmuseums, schlug den Bogen weit in die Vergangenheit und erzählte kurzweilig, dass Feuerwehrleute einst Eimer als Löschmittel nutzten, mit Pferden und Kutschen ausrückten. Bei der Geschichte des Atemschutzes staunten die Kinder, als Dieter Kreuzer ihnen eine extra für Pferde angefertigte Maske zeigte. Und: In alten Zeiten halfen sich die Wehrleute sogar mit in der Vollmaske integrierten Scheibenwischern. All das war noch weit weg von heutigen modernen Pressluftatmern.

Für die Kinder nicht minder spannend waren unter anderem auch alte Wasserkanonen und die Glocke, die geläutet werden musste, um die Feuerwehr zum Einsatz zu rufen, während Feuerwehrleute heute auf ihren Meldeempfängern bereits die Einsatzstichworte zu lesen bekommen.